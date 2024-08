Nuova Via sullo Sckem Braq: Gusmeroli e De Zaiacomo Raggiungono la Vetta

I due alpinisti, in stile alpino, hanno aperto una nuova via su una parete alta 900 metri. La via, composta da 26 tiri, presenta difficoltà fino al 7a e A3, rappresentando una sfida di grande rilievo nel panorama dell’alpinismo internazionale.

La spedizione, sostenuta dal Club Alpino Italiano, ha visto un primo tentativo lo scorso 17 agosto, durante il quale Chiara e Matteo sono riusciti a percorrere i primi 600 metri della via. Tuttavia, l'arrivo del brutto tempo ha costretto i due alpinisti a rinunciare alla vetta e a tornare al Campo Base, senza lasciare corde fisse sulla parete. Dopo aver atteso pazientemente la fine della pioggia, i due hanno deciso di riprendere la salita e oggi, con grande determinazione, sono riusciti a completare la via e raggiungere la cima.

Dal Campo Base, Matteo De Zaiacomo, alpinista e presidente dei Ragni di Lecco, ha espresso la propria soddisfazione: «Siamo super stanchi ma felici. Anche la fortuna è stata dalla nostra parte: abbiamo infatti schivato due frane per questione di ore, una delle quali ha completamente distrutto la nostra tenda. Ora siamo al Campo Base e ci stiamo organizzando per il trekking di rientro a Skardu, dove arriveremo domani sera. Saremo in Italia il primo settembre».

Il successo della spedizione è stato accolto con entusiasmo anche da Luca Passini, vicepresidente dei Ragni di Lecco, che ha dichiarato: «Siamo davvero contenti per Chiara e Matteo, che, grazie alla loro tenacia, sono riusciti a ultimare la via su una parete inviolata. Ora i ragazzi si trovano al Campo Base, e anche noi siamo finalmente tranquilli e rilassati, oltre che estremamente soddisfatti».

Questa impresa rappresenta un ulteriore traguardo per l’alpinismo italiano, sottolineando ancora una volta la forza, la passione e la competenza dei suoi protagonisti.