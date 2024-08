Approvati i criteri per compensare i danni causati dalle calamità naturali alle aziende agricole

Questa decisione è il risultato dell'attuazione della Legge 1 del 2024, che ha modificato la normativa precedente, permettendo interventi più estesi e rapidi per le imprese del settore agricolo valdostano. Le aziende colpite da eventi calamitosi potranno così beneficiare di un supporto concreto per far fronte ai danni subiti, con particolare attenzione non solo agli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024, ma anche ad altri disagi precedenti.

Le aziende agricole interessate dovranno presentare domanda entro i termini indicati nei bandi specifici che verranno pubblicati nelle prossime settimane. Questi bandi saranno approvati con provvedimenti dirigenziali e riguarderanno ogni singolo evento calamitoso. È importante che le segnalazioni dei danni siano inviate per tempo all'indirizzo di posta elettronica dedicato, danni-aziende-agricole@regione.vda.it, utilizzando i moduli disponibili sul sito della Regione Valle d'Aosta nella sezione dedicata all'agricoltura.

In particolare, per la calamità del 29 e 30 giugno 2024, le segnalazioni riguardanti danni a terreni, macchinari, attrezzature, scorte e perdite di produzione dovranno essere inviate tramite i moduli predisposti. Gli interessati potranno anche contattare l’Ufficio competente per ottenere supporto nella compilazione della documentazione necessaria, chiamando il numero 0165/275280.

Per quanto riguarda i Consorzi di miglioramento fondiario e le consorterie, questi dovranno segnalare eventuali danni subiti alle infrastrutture di loro competenza entro mercoledì 18 settembre 2024. Anche in questo caso, le segnalazioni dovranno essere inviate a un indirizzo di posta elettronica dedicato, prevenzione-idrogeologica@regione.vda.it, utilizzando il modulo disponibile sul sito della Regione.

Questi provvedimenti rappresentano un'importante opportunità per le aziende agricole valdostane di ricevere supporto in un momento di difficoltà, contribuendo alla ripresa e alla continuità delle attività sul territorio.