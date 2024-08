Anno scolastico 2024-2025 in Valle d'Aosta tra rincari e nuovi inizi

Gli studenti valdostani si preparano a tornare sui banchi in un contesto che, come ogni anno, vede alternarsi momenti di apprendimento e pause ben programmate. La fine dell'anno scolastico è prevista per il 10 giugno 2025, mentre le scuole dell'infanzia protrarranno le attività fino al 30 giugno. Tra le date segnate sul calendario per le sospensioni delle lezioni, spiccano il ponte di Ognissanti il 2 novembre, le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio, la Fiera di Sant’Orso il 30 e 31 gennaio, le vacanze pasquali dal 17 al 21 aprile, e infine le giornate del 26 aprile e del 2-3 maggio.

Il ritorno a scuola porta con sé non solo emozioni e aspettative, ma anche un peso sempre più gravoso per le famiglie italiane, soprattutto a livello economico. Come ogni settembre, si presenta la consueta "stangata" legata all'acquisto di libri e materiali scolastici, una realtà che quest'anno risulta particolarmente pesante a causa dei rincari. Secondo i dati forniti dal Codacons, i beni che registrano i maggiori aumenti sono gli zaini, i diari e gli astucci "griffati", con incrementi che possono arrivare fino al 15% rispetto all'anno scorso. Se da un lato i prodotti di marca più economici registrano aumenti più contenuti, attorno al 3%, dall'altro lato l'acquisto di uno zaino griffato può facilmente superare i 200 euro, mentre un astuccio attrezzato può arrivare a costare 60 euro. Anche i diari, in molti casi, sfiorano i 35 euro.

Per quanto riguarda i testi scolastici, la situazione non è più rosea. L'Istat ha registrato un aumento medio del 4,9% rispetto al 2023, il che significa che le famiglie che acquisteranno libri nuovi dovranno sborsare cifre comprese tra i 300 e i 700 euro a studente, a seconda del grado di istruzione. Il Codacons calcola che tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari, la spesa complessiva per il corredo scolastico potrebbe toccare i 1.300 euro per ogni studente.

Questo scenario evidenzia ancora una volta come il diritto all'istruzione, seppur garantito, si scontri con le difficoltà economiche che molte famiglie si trovano ad affrontare ogni anno. La diversificazione dell'offerta non basta a ridurre il peso economico che il nuovo anno scolastico impone, e molti genitori sono costretti a fare i conti con spese sempre più difficili da sostenere. Tuttavia, nonostante gli ostacoli, l'entusiasmo per l'inizio del nuovo anno scolastico resta palpabile, con la speranza che gli studenti valdostani possano affrontare il percorso formativo con impegno e determinazione, supportati da una comunità che riconosce il valore dell'educazione.