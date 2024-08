Firmata nel Municipio di Aymavilles la “Carta etica dello sport femminile”

L'importante documento, promosso dal Soroptimist Club Valle d’Aosta, rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una comunità più inclusiva e attenta alle pari opportunità.

La Sindaca di Aymavilles, Loredana Petey, e la Presidente del Soroptimist Club valdostano, Viviana Maria Vallet, hanno siglato la Carta durante la 31ª giornata estiva del Club, un evento che ha coinvolto numerose socie e rappresentanti di altri Club nazionali. Questo gesto simbolico è il frutto di un lungo percorso che il Soroptimist sta portando avanti a livello nazionale attraverso il progetto “Donne e sport, la lunga strada verso la parità”. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere lo sport come strumento di integrazione, educazione e rispetto, valori recentemente sanciti anche dalla Costituzione Italiana.

La Carta etica, elaborata da Assist (Associazione nazionale atlete) e aggiornata nel 2023, nasce con l'intento di garantire la tutela dei diritti delle atlete, e oggi si propone di sensibilizzare l’intera società sui temi delle pari opportunità e dei diritti nello sport. L'accordo siglato il 10 febbraio 2024 tra Soroptimist Internazionale Italia e Assist rappresenta una forte alleanza per diffondere la cultura dell'uguaglianza e combattere ogni forma di discriminazione di genere.

Tra gli obiettivi della Carta c'è l'importanza di utilizzare un linguaggio di genere inclusivo e promuovere la cultura sportiva fin dalla prima infanzia, senza distinzioni di genere. Il documento si impegna inoltre a contrastare fenomeni di molestie e abusi in ambito sportivo, attraverso progetti di comunicazione e collaborazioni con istituzioni pubbliche. La firma della Carta, adottata dal Consiglio comunale di Aymavilles lo scorso 29 luglio, è un segnale forte della volontà di fare rete e di coinvolgere l'intera comunità valdostana in questa battaglia di civiltà.

Questo evento non è solo un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal Soroptimist Club Valle d’Aosta, ma rappresenta anche un invito a tutta la società a riflettere sul ruolo fondamentale che lo sport può avere nella costruzione di un mondo più equo e giusto per tutti.