Quota 41 da sola non basta. Serve subito un confronto sulle priorità del Paese

"Il dossier pensioni deve tornare sul tavolo di Palazzo Chigi e essere oggetto di confronto con le parti sociali. Quota 41 era una delle nostre richieste, ma senza limiti di età o ricalcolo contributivo. Da sola questa misura, però, non può bastare. La logica delle quote non funziona dove il lavoro è più debole, più precario, a partire dal Sud” (…) “La Cisl si confronterà come sempre con il governo senza fare sconti a nessuno. Senza risposte alle nostre richieste non staremo con le mani in mano. Si può e si deve intervenire sulla spesa pubblica improduttiva e sulla montagna di incentivi dati a pioggia alle imprese. Risorse che invece dovrebbero essere orientate sulle realtà che applicano e rispettano i contratti, praticano partecipazione, investono su formazione e sicurezza. Serve poi un forte contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. E bisogna puntare su un contributo di solidarietà, non una tassa, sulle multinazionali dell’energia, della farmaceutica, della logistica e dell’economia digitale, sulle banche e assicurazioni, con una maggiore tassazione sulla finanza speculativa e sulle grandi rendite immobiliari”. (…)

“Certo, tagliare le tasse al ceto medio è indispensabile per rilanciare salari, consumi interni e crescita. Apriamo subito un confronto costruttivo su retribuzioni, fisco e rilancio degli investimenti pubblici e privati nel nostro Paese per consolidare e rafforzare con un grande accordo della responsabilità i positivi risultati sul versante dell’aumento del Pil, dell’occupazione e anche dei salari, come ha certificato l’Ocse, frutto dei tanti rinnovi contrattuali degli ultimi mesi. Speriamo che l’autunno sia decisivo anche per dare attuazione finalmente all’articolo 46 della Costituzione, accelerando in Parlamento l’approvazione della nostra legge sulla partecipazione in un clima bipartisan, in modo da cambiare il modello economico nel segno della sostenibilità sociale e del protagonismo del mondo del lavoro”.

