Torna il progetto Cancelleria sospesa al Quartiere Cogne di Aosta

Con l'inizio dell'anno scolastico 2024/25 alle porte, l'Associazione Quartiere Cogne rinnova la sua iniziativa di solidarietà, "Cancelleria sospesa", che si propone di dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà.

In collaborazione con la cartolibreria Briviodue, l'associazione offre aiuto alle famiglie del quartiere con figli che frequentano le scuole dell'obbligo, fornendo materiale scolastico essenziale.L'idea alla base di "Cancelleria sospesa" è semplice e potente: chiunque desideri contribuire può farlo recandosi presso l'ufficio dell'associazione, situato in Place de la Neige 1, o direttamente in una delle sedi della cartolibreria Briviodue, su Corso Lancieri o piazza Chanoux. Con una donazione, si aiuta a garantire che tutti i bambini abbiano il materiale necessario per iniziare l'anno scolastico con serenità.

Questa iniziativa, che ha già raccolto grande consenso negli anni precedenti, rappresenta un pilastro per la comunità del Quartiere Cogne. Grazie alla generosità dei cittadini, molti bambini hanno potuto ricevere una dotazione di base per affrontare l'anno scolastico senza preoccupazioni. La cartolibreria Briviodue, da parte sua, non si limita solo a fare da tramite per le donazioni: aggiunge un contributo pari al 10% del totale raccolto, dimostrando un impegno tangibile nella solidarietà.Il 31 agosto alle 17.30, la Presidente dell'Associazione Quartiere Cogne, Rosalia Ventrini, sarà presente nella sede di piazza Chanoux della cartolibreria Briviodue.

Sarà un’occasione per chiunque desideri ottenere ulteriori informazioni o semplicemente conoscere meglio il percorso fatto finora dall’associazione. Dalle 17.30 alle 18.30, la Presidente sarà disponibile per raccontare l’impatto che questa iniziativa ha avuto e per condividere storie di speranza e solidarietà.In un momento storico in cui le difficoltà economiche possono rendere complesso anche l'acquisto del materiale scolastico, iniziative come "Cancelleria sospesa" mostrano quanto sia fondamentale la solidarietà tra vicini. Partecipare a questa iniziativa non solo sostiene le famiglie del Quartiere Cogne, ma contribuisce a rafforzare il tessuto sociale della comunità, creando un ambiente più inclusivo e supportivo per tutti.Se vuoi fare la differenza nella vita di un bambino, passa dall’Associazione Quartiere Cogne o da Briviodue e partecipa a "Cancelleria sospesa". Un piccolo gesto può avere un grande impatto.