La Fontina Dop ha incontrato la Nocciola delle Langhe alla Fiera nazionale di Cortemilia

Guidata dell’Assessore regionale all’Agricoltura e Risorse naturali, Marco Carrel, una delegazione della Valle d’Aosta ha partecipato, sabato 17 agosto, alla 70esima edizione della Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia.

Artefice del gemellaggio tra la nocciola langarola e la Fontina DOP è stato, nel 2023, proprio l’Assessore Marco Carrel, che ha tagliato il nastro della Fiera insieme all’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, al Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo e al Sindaco del Comune di Cortemilia, Roberto Bodrito.

Durante la cerimonia di apertura della manifestazione il Sindaco Bodrito ha ribadito e rilanciato il patto di alleanza con l’Assessore Carrel “per allargare i confini della promozione e del gusto della splendida nocciola langarola, questa volta alla corte della Fontina delle montagne valdostane”.

Sono poi intervenuti il Presidente del Gal Langhe e Roero, Massimo Gula, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, il Presidente dell’Ente Fiera della Nocciola, Flavio Borgna, il Presidente dell’Atl Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino ed Enrico Nada per la Camera di Commercio di Cuneo, oltre al Presidente del Consorzio dell’Asti, Stefano Ricagno. Presenti anche il Vicepresidente dell’Unione montana Alta Langa, Valter Sandri, con il collega dell’Associazione dei Comuni del Roero, Enrico Faccenda, nonché il consigliere della Provincia di Savona Roberto Molinaro, il Consigliere regionale della Liguria Angelo Vaccarezza e, infine, il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo.

“Prosegue con entusiasmo e si accresce di esperienze la collaborazione istituzionale con il Piemonte per la promozione dei prodotti agroalimentari valdostani - ha sottolineato l’Assessore Carrel. La Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia così come le diverse altre manifestazioni agroalimentari in Piemonte sono ribalte di primo piano per la Valle d’Aosta, che offrono un'importante occasione di pubblicizzazione delle nostre eccellenze”.

Nello stand dedicato alla Valle d’Aosta, sono state organizzate degustazioni molto apprezzate di abbinamenti con Fontina in purezza, fonduta e polenta, accompagnati da vini valdostani.

“Questa seconda partecipazione della Valle d’Aosta alla Fiera di Cortemilia - conclude Marco Carrel – certamente proseguirà nel tempo con diverse iniziative comuni e ‘scambi’ cultural-economici, come la presenza di una delegazione di Cortemilia a Marché au Fort 2024 il prossimo ottobre”.