Da Finaosta nuovi finanziamenti per imprese colpite dall'alluvione

La Finanziaria regionale ha lanciato una nuova versione del prodotto "Sostegno alle Imprese 2023", in risposta agli eventi alluvionali che hanno colpito la Valle d'Aosta lo scorso giugno. Questo prodotto, denominato "Sostegno alle Imprese-Alluvione 2024", è pensato per fornire un aiuto concreto alle piccole e medie imprese che hanno subito danni, sia diretti che indiretti, a causa delle inondazioni. Si tratta di un finanziamento a medio-lungo termine, con un tasso fisso agevolato, che può durare tra i tre e gli otto anni.

Il finanziamento potrà essere garantito da diverse forme di fideiussione, incluse quelle personali, bancarie, di confidi, MCC e reali. Le risorse potranno essere utilizzate per l'acquisto di scorte effettuato tra il primo marzo e il 30 giugno 2024, per il ripristino di beni mobili o immobili danneggiati dall'alluvione, o per il sostegno al fatturato pari ai ricavi caratteristici rilevati nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023.

Finaosta ha confermato che il plafond complessivo a disposizione per questo prodotto è di 10 milioni di euro, con la possibilità per ciascuna impresa di richiedere un finanziamento compreso tra 30 mila e 500 mila euro. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024, e tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito ufficiale di Finaosta.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di sostegno attivo alle imprese valdostane, colpite da calamità naturali, dimostrando l'impegno della Finanziaria regionale nel supportare l'economia locale e garantire continuità operativa alle aziende che costituiscono il tessuto produttivo della regione.