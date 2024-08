Concerto ai piedi del Monte Bianco

Suonare al cospetto del Monte Bianco e nel cuore di Courmayeur per offrire al pubblico due momenti di grande musica e amicizia. Questo è l'obiettivo del doppio concerto che si terrà il 23 agosto a Courmayeur, un evento che promette di essere indimenticabile, con protagoniste la Banda Musicale di Cave, comune italiano di 10 775 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio, e la Banda Musicale di Courmayeur – La Salle, in collaborazione con Skyway e il Comune di Courmayeur.

La giornata musicale inizierà alle 11.30 al Pavillon di Skyway, nei pressi del suggestivo Giardino Botanico Alpino Saussurea, il giardino più alto d'Europa a 2173 metri di altitudine. In questa cornice unica, la Banda Giacomo Puccini di Cave eseguirà un concerto accompagnata da alcuni rappresentanti della Banda di Courmayeur – La Salle, offrendo al pubblico una performance in cui la musica si fonderà con la maestosità della natura.

Il pomeriggio vedrà le due bande riunirsi per un concerto congiunto alle ore 18.00 al Jardin de l’Ange di Courmayeur. Questo secondo appuntamento, con un repertorio vario, sarà un’occasione speciale per vivere un momento di unione e condivisione tra musicisti e pubblico, nel cuore pulsante della località valdostana.

La Banda comunale Cpurmayeur-La Salle (repertorio)

Il doppio evento nasce a seguito del progetto #Italiagirabanda, che ha visto la Banda Musicale di Courmayeur – La Salle partecipare al raduno delle bande a Roma il 4 e 5 maggio 2024. Durante questo incontro, a cui hanno preso parte dodici bande provenienti da ogni regione d’Italia, si è creato un legame profondo tra i partecipanti, suggellato dall'Angelus in piazza San Pietro alla presenza del Santo Padre.

Alberto Vaglio, componente del Direttivo della Banda, ha descritto l’esperienza come "molto emozionante e assolutamente sopra le aspettative", sottolineando l’importanza di questi scambi culturali e musicali che arricchiscono non solo il repertorio, ma anche lo spirito di chi vi partecipa. Carlo Canepa, presidente della Banda Courmayeur – La Salle, ha aggiunto che "i vari appuntamenti cui tutti hanno partecipato ci hanno permesso di conoscerci meglio e di stringere legami più forti che solo la musica sa creare fra le persone".

Ogni anno, la Banda di Courmayeur – La Salle organizza per gli ospiti e i residenti della zona due concerti estivi, cercando di coinvolgere anche altre bande per suonare insieme. Quest'anno, grazie ai nuovi rapporti creati a Roma, è nata l'idea di accogliere a Courmayeur la Banda di Cave, che sarà in vacanza in Valle d'Aosta, offrendo così un'occasione unica per celebrare la musica e l’amicizia in un ambiente straordinario. Non resta che segnare la data e prepararsi a vivere una giornata all’insegna delle note e delle emozioni sotto il maestoso Monte Bianco.