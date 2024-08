Ferragosto di fuoco: Blitz in Valle d'Aosta, sequestri e sventati furti

Nei giorni compresi tra il 6 e il 17 agosto, si è registrato un significativo potenziamento dei servizi di controllo sul territorio valdostano, con un incremento delle attività finalizzate a garantire sicurezza e ordine pubblico in concomitanza con le festività di Ferragosto. L’azione è stata estesa su varie aree della regione, con l’obiettivo di prevenire e contrastare reati, assicurando una maggiore tutela ai numerosi turisti che hanno affollato la Valle d’Aosta in questo periodo estivo.

I servizi di controllo, intensificati dall’Arma, hanno visto la partecipazione di oltre 80 unità aggiuntive rispetto alla normale programmazione, con l’impiego di circa 40 veicoli di servizio. Durante le operazioni sono state identificate oltre 500 persone, sia a bordo di veicoli che a piedi, nell’ambito di una strategia mirata a prevenire reati predatori e a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata rivolta alla qualità dei prodotti e al rispetto delle normative igienico-sanitarie negli esercizi commerciali, grazie alla collaborazione con il NAS. Due locali, uno a Courmayeur e l'altro a Morgex, sono stati sottoposti a ispezione. Sebbene non siano state elevate sanzioni immediate, sono in corso approfondimenti relativi ai requisiti di alcune concessioni.

Durante i controlli notturni, nei pressi della Torre del Lebbroso, sono stati identificati 15 cittadini di origine sudamericana che stavano consumando bevande alcoliche, causando degrado nell’area. L’area è stata successivamente ripulita. Un cittadino extracomunitario, non in regola con le normative di soggiorno, è stato invitato a recarsi presso la Questura per regolarizzare la propria posizione.

Inoltre, tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, mentre in un esercizio commerciale è stato sventato un furto. La refurtiva, del valore di circa 36 euro, è stata recuperata e i due autori del reato sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

A Morgex, un giovane temporaneamente residente in loco è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga, un coltello di genere proibito e una somma di denaro non giustificata. Tutto il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato segnalato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Complessivamente, sono stati sequestrati circa 30 grammi di sostanze stupefacenti di vario genere. Parallelamente, proseguono i controlli con le pattuglie miste, svolte in collaborazione con la Gendarmeria Francese e la Polizia Svizzera del Cantone Vallese.

In vista delle vacanze estive, durante le quali molte abitazioni restano incustodite e alcuni esercizi commerciali chiusi per ferie, si raccomanda ai cittadini di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia, rumori sospetti o la presenza di persone estranee, contattando il numero di emergenza 112.