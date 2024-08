Animazioni e assistenza allo smistamento rifiuti alla Festa del Lard d’Arnad DOP

Dal 22 al 25 agosto 2024 la Festa del Lard d’Arnad DOP vedrà presente Enval Srl, la società che gestisce il Servizio di Recupero e Smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Autonoma Valle d'Aosta presso la discarica di Brissogne.

Attività di assistenza allo smistamento dei rifiuti, in collaborazione con i volontari della manifestazione, e momenti di animazione e informazione contribuiranno a sensibilizzare grandi e piccoli ad un tema estremamente importante, quale la raccolta differenziata, perché tanto più un materiale è pulito, tanto più è facile riciclarlo. Il punto di informazione e animazione sarà riconoscibile attraverso un gazebo Enval dove avverranno le attività.



Dalle ore 16 e fino al momento della cena, durante i quattro i giorni di festa, il punto informazioni sarà arricchito da un’animazione per bambini e permetterà di approfondire quesiti rispetto al funzionamento del riciclo dei rifiuti attraverso materiali informativi e, per i più piccoli, di mettersi alla prova attraverso il gioco.



La collaborazione avviata tra Enval e gli organizzatori della Festa del Lard d’Arnad DOP è finalizzata non solo a migliorare la raccolta differenziata durante l’evento, ma anche a sensibilizzare il pubblico “Essere presenti in momenti di socialità e festa che coinvolgono la comunità ci permette di riportare l’attenzione sul tema dei rifiuti e su come migliorare la qualità della raccolta differenziata - spiega Enval Srl – E’ un processo che vogliamo implementare proprio nei luoghi e nelle occasioni in cui si producono grandi quantità di rifiuti per l’impatto del pubblico presente. E’ un’azione che mira a sensibilizzare tutti a prestare attenzione e migliorare le proprie conoscenze in materia per contribuire in modo pratico a processi di raccolta che vogliono migliorare la qualità dell’ambiente e rendere questa regione virtuosa”.