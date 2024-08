Da 50&più VdA Auguri di Buona Festa dell'Assunta e Buon Ferragosto

Cari amici e amiche,

in occasione della Festa dell'Assunta e del Ferragosto, desidero esprimervi i miei più sinceri auguri di serenità e felicità. Questi giorni, così ricchi di tradizione e significato, rappresentano un momento speciale per ognuno di noi, un'occasione per ritrovarci con i nostri cari, per godere della bellezza della nostra amata Valle d'Aosta e per ricaricare le energie, magari approfittando di un po' di meritato riposo.

Come Presidente di 50&Più Valle d'Aosta, l'associazione che unisce e sostiene i commercianti pensionati della nostra regione, voglio dedicare un pensiero particolare a tutti voi che, con dedizione e passione, avete contribuito a costruire e mantenere vivo il tessuto economico e sociale della Valle. Il vostro impegno non è solo parte della nostra storia, ma anche un pilastro fondamentale della nostra comunità.

Vi auguro di trascorrere questi giorni con il cuore leggero, circondati dall'affetto delle persone a voi più care, e con la consapevolezza di far parte di una comunità forte e unita. Che la Festa dell'Assunta e il Ferragosto portino a tutti voi pace, gioia e un rinnovato spirito di appartenenza.

Con affetto e gratitudine,

Giacomo Aloisi

Presidente di 50&Più Valle d'Aosta