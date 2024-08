Al Castello di Ussel una rievocazione storica con i Chevaliers de Arpitan

L'evento, organizzato dall'associazione culturale Les Chevaliers de Arpitan, offre un'affascinante immersione nel XVII secolo valdostano. Questo gruppo è noto per le sue ricostruzioni meticolose della vita quotidiana dell'epoca, e il Castello di Ussel, uno dei più ben conservati castelli medievali della Valle d'Aosta, si trasformerà in un teatro di storia vivente.

Durante la serata, il castello si animerà grazie alla partecipazione di rievocatori in abiti storici che, con grande attenzione ai dettagli, daranno vita a scene di mestieri, battaglie e cerimonie tipiche del XVII secolo. Ogni costume, realizzato con tessuti, colori e stili autentici dell'epoca, permetterà al pubblico di vivere un'esperienza immersiva e affascinante, ricca di tradizioni e suggestioni storiche.

L'evento promette di incantare spettatori di tutte le età con una combinazione di suoni, luci e performance che trasporteranno i visitatori indietro nel tempo. Il costo del biglietto è di 5 euro, una piccola cifra che contribuirà a sostenere le attività culturali dell'associazione. Poiché i posti sono limitati, si consiglia di prenotare in anticipo inviando una email a castellodiussel@gmail.com. Non perdere l'opportunità di vivere una serata unica e di immergerti nella storia della Valle d'Aosta in uno dei suoi luoghi più suggestivi.