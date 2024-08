Forza Italia Vda chiede maggiore impegno per la sanità e soluzioni concrete per le Criticità

In una nota Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia Valle d’Aosta, riafferma il costante impegno del suo partito a favore degli operatori sanitari, sottolineando il supporto incondizionato che Forza Italia ha sempre offerto a tutte le categorie professionali del settore, senza alcuna distinzione.

"Forza Italia è sempre stata al fianco di tutti gli operatori sanitari," ha dichiarato Rini, evidenziando le battaglie portate avanti sia in Consiglio regionale che in Parlamento per garantire il giusto riconoscimento a medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale amministrativo. Questi sforzi si sono tradotti in una continua ricerca di valorizzazione del lavoro svolto con professionalità e dedizione.

Il partito ha sostenuto con convinzione gli investimenti nel settore sanitario, ma non si è limitato a un supporto generico. Forza Italia ha anche vigilato attentamente sull'allocazione delle risorse, puntando a garantire il miglior servizio possibile ai cittadini valdostani. Tuttavia, nonostante l'impegno per l'incremento delle risorse, Forza Italia ritiene che "il governo regionale debba adottare misure più incisive per affrontare problematiche urgenti come le liste d'attesa, le difficoltà del Pronto Soccorso e la situazione delle strutture sanitarie sul territorio".

Rini ha sottolineato ancora che Forza Italia Valle d’Aosta ha già messo in luce diverse criticità organizzative e metodologiche. "Le recenti attività ispettive hanno messo in evidenza problematiche che non possono essere ignorate," ha affermato, confermando che il partito continuerà a monitorare e verificare le scelte intraprese dalla maggioranza in ambito sanitario. Questo atteggiamento riflette un impegno continuo nel garantire che le politiche sanitarie siano gestite in modo efficace e trasparente.

In merito alla carenza di medici, Rini ha ribadito la posizione espressa nella serata a tema del 19 maggio dello scorso anno. Forza Italia auspica una risoluzione tempestiva del problema, attraverso la creazione di percorsi formativi e l'implementazione di incentivi non solo economici, ma anche legati alla crescita professionale dei sanitari.

"La risoluzione della carenza di medici è una priorità assoluta," ha detto Rini, indicando una chiara direzione verso la valorizzazione e il supporto dei professionisti del settore.

Da quanto ribadito da Emily Rini emerge che Forza Italia Valle d’Aosta continua a manifestare il proprio impegno per "un sistema sanitario più efficiente e ben gestito", mentre si preoccupa "di garantire che le risorse siano utilizzate al meglio e che le sfide organizzative vengano affrontate con serietà e determinazione".