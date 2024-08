Primo concorso di Arte ‘Gabriele Campana’

Il Concorso di Arte "Gabriele Campana", organizzato da Lilium con la direzione artistica dell'architetto Carlo Frascarolo, nasce dal desiderio dei coniugi Campana, noti medici torinesi ora residenti stabilmente a Perosa, di onorare la memoria del loro figlio Gabriele, prematuramente scomparso. "Vogliamo proseguire e portare avanti l'eredità artistica di Gabriele che amava così tanto l'arte," dichiara la dottoressa Daniela Demarie. "Per questo è nata l'idea del concorso e abbiamo trovato in Lilium e nei ragazzi che la compongono un pieno appoggio e aiuti nel realizzare questo progetto."

La Galleria Lilium ha messo a disposizione la propria esperienza, cura e progettazione per l'organizzazione del concorso, affidando la direzione artistica e la presidenza della giuria a Carlo Frascarolo, noto e amato valligiano, figura di riferimento per tante iniziative a Perosa. L'architetto, riconosciuto per la sua passione e conoscenza profonda del mondo dell'arte, sottolinea con entusiasmo anche la grande affluenza di partecipazione alla sezione dedicata ai bambini: "Quasi duecento lavori sono arrivati, grazie all'impegno dell’Estate Ciak e di tantissime famiglie locali che hanno permesso ai loro figli di partecipare al concorso; ogni bambino riceverà un premio di partecipazione."