Al Musée Petit Monde torna la magia di “Notti al Museo”

Nella splendida cornice del Musée Petit Monde, il museo etnografico fiore all’occhiello di Torgnon, torna la rassegna “Notti al Museo”. L’evento vanta ormai una storia decennale e ogni anno richiama numerosi appassionati e curiosi di vivere delle serate di musica, teatro o poesia all’aperto. Gli appuntamenti nell’arco degli anni hanno portato in questo luogo attori, cantanti, musicisti e artisti, anche di fama internazionale e anche per questa estate la programmazione è da veri intenditori.

L’edizione 2024 di “Notti al Museo” prende il via lunedì 12 agosto alle ore 21.00 con “Astreo", una performance musical-astronomica ideata da Christian Thoma, un contrappunto a quattro voci che avvolge e circonda gli spettatori distesi in contemplazione della volta celeste.

La sera nasconde nell'ambiente circostante meraviglie "invisibili" alla luce del sole. Passeggiando a partire dal Musée sul calar della notte il pubblico potrà osservare angoli sorprendenti e misteriose presenze, con un occhio rivolto alla volta celeste per conoscere miti e leggende legati alle costellazioni, la storia dell'uomo legata alle stelle e alla luna.

In scena Christina Thoma (oboe, corno inglese, clarinetto basso, composizioni), Manuel Pramotton (sax), Rémy Vayr Piova (trombone), Matteo Cigna (percussioni e vibrafono) e Roberto Giunta (guida naturalistica).

Al pubblico è richiesto di munirsi di una coperta per potersi accomodare sul prato e di una torcia per gli spostamenti al buio.

Il secondo appuntamento, previsto per lunedì 19 agosto alle ore 21.00, è uno spettacolo teatrale "Sussurri" di Elementa Teatro. Si tratta di uno spettacolo teatrale di narrazione e musica ideato dall'attrice e autrice Livia Taruffi in scena insieme ai musicisti Rémy Boniface e Cecilia Lasagno.

Lo spettacolo è stato ideato partendo da una ricerca antropologica ed etnomusicologica condotta attraverso documenti, leggende, rituali e testimonianze dirette degli anziani sulla vita del passato nei villaggi di montagna.

Sussurri è una narrazione ma anche un’esperienza diretta.





E’ un’ opera dai contenuti universali, ma anche una dichiarazione d’amore dell’autrice alla sua terra di adozione. Una messa in luce, attraverso il racconto, la musica e le azioni sceniche, di valori e dimensioni interiori dalle quali l'uomo non è possibile prescindere, neanche in un mondo che cambia troppo in fretta. Lo spettatore viene trasportato all'interno di un “cerchio narrativo”, come in un rito, attraverso la narrazione di storie, leggende, rituali e sapori di un mondo appena passato di cui si può sentire ancora l’eco e di cui c’è l’urgenza di conservare i valori umanistici e comunitari.

A chiudere la rassegna è l'Associazione Stradestorie con "Sensazioni di leggera follia" lunedì 26 agosto 2024 alle ore 21.00. Si tratta di uno spettacolo tra musica e teatro che vuole ironizzare sul modo di affrontare i timori e le ansie del vivere contemporaneo.

Il racconto proposto in questo spettacolo, ora allegro e scanzonato, ora riflessivo ed emozionante, vuole invitare tutti a quella che ormai sta diventando una “sfida”: non avere paura dell’altro, essere umano.

Poesie, lettere, brani narrativi, immagini e canzoni (Battisti, Brunori, Carboni, Celentano, Cremonini, Dalla, De Gregori, Fabi, Fossati, Gaber, Jannacci, Ligabue, Modugno, Vecchioni) accompagneranno lo spettatore in questo percorso di liberazione collettiva dalle piccole grandi paure di ogni giorno.

La rassegna si svolge in esterno, in un anfiteatro naturale che accoglie i visitatori nell’area antistante il museo; l’organizzazione invita pertanto gli spettatori a dotarsi di un abbigliamento adatto ad uno spettacolo all’aperto in montagna a 1500 metri di quota.

Tutti gli spettacoli sono tutti alle ore 21 e sono ad ingresso libero ma è obbligatoria la prenotazione all’Ufficio turistico comunale 0166.540433.

La rassegna è organizzata dalla Commissione della Biblioteca di Torgnon e finanziato dall’amministrazione comunale con il contributo dell'Office Régional du Tourisme.