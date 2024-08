Disperso milanese di 67 anni, trovato senza vita tra la Valle d'Aosta e Biella

Si sono concluse in tragedia le ricerche dell'uomo scomparso sulle montagne tra la Valle d'Aosta e il Biellese. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel comune di Gaby, nella zona delle cascate di Niel. Sembra che la causa della morte sia da attribuire ad una caduta. L'escursionista, docente universitario residente nel Milanese, aveva 67 anni.

Dalla mattina di oggi, sabato 10 agosto, il Soccorso Alpino della delegazione biellese è impegnato in una ricerca persona su attivazione del Soccorso Alpino Valdostano. Le ricerche sono scattate ieri sera in seguito al mancato rientro di una persona residente nel Milanese che la mattina di venerdì è partito dalla valle di Gressoney per un escursione presumibilmente nella zona del Colle della Vecchia.

In seguito al mancato rientro della persona, nella serata di ieri, sono scattate le ricerche da parte del Soccorso Alpino Valdostano, il SAGF della Guardia di Finanza di Cervinia e i Vigili del Fuoco dove, dalla base operativa di Gaby, hanno fatto partire i vari perlustramenti. In seguito a diversi sorvoli con l’elicottero del Soccorso Alpino Valdostano e diverse perlustrazioni delle squadre a terra con esito negativo, stamattina sono partite le ricerche nelle zona di confine con il territorio biellese.

Due squadre di tecnici e due piloti di droni hanno raggiunto Piedicavallo, dove sono stati recuperati dall’elicottero di Azienda Zero Piemonte della base Borgosesia e trasportati in quota per proseguire la ricerca nella zona indicata dal coordinamento della ricerca di Gaby. Con l’aiuto del drone sono state setacciate alcune creste con esito per ora negativo.