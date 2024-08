l Sopraquota 900 2022 di Rosset Terroir conquista 98 punti da James Suckling

L’Azienda Agricola Rosset Terroir raggiunge un nuovo e straordinario traguardo nel panorama enologico internazionale grazie ai punteggi assegnati dal celebre critico statunitense James Suckling. Tra i vari riconoscimenti, spicca il Sopraquota 900 2022 con un eccezionale punteggio di 98 punti, un risultato che lo posiziona tra i migliori vini al mondo e lo candida alla prestigiosa TOP 100 stilata ogni anno da Suckling.

Questo straordinario punteggio è ancora più significativo considerando che James Suckling e il suo team degustano ogni anno circa 25.000 vini, provenienti dalle più rinomate regioni vinicole globali, tra cui Bordeaux, Napa Valley, Germania, Australia e Italia. Solo i vini che ottengono almeno 98 punti, su un massimo di 100, vengono presi in considerazione per la TOP 100, un riconoscimento che premia non solo la qualità tecnica, ma anche la capacità del vino di emozionare i degustatori.

Oltre al Sopraquota 900, anche altri vini di Rosset Terroir hanno ottenuto punteggi di rilievo, sottolineando l’eccellenza della produzione vinicola valdostana:

• Syrah 870 2022: 95 punti

• Pinot Noir 850 2022: 94 punti

• Chardonnay 770 2022: 94 punti

• Petite Arvine 2022: 93 punti

• Chambave Muscat 2022: 92 punti

• Nebbiolo 2022: 91 punti

• Cornalin 2022: 90 punti

James Suckling, considerato uno dei critici enologici più influenti al mondo, ha apprezzato la qualità straordinaria dei vini Rosset Terroir, confermando il valore e la dedizione dell'azienda. Il Sopraquota 900 2022, con i suoi 98 punti, non solo testimonia l'eccellenza del vino, ma rappresenta anche un simbolo di orgoglio per la viticoltura valdostana, che continua a farsi strada nel panorama enologico mondiale.

“Il punteggio di 98/100 assegnato al Sopraquota 900 2022 è un risultato incredibile per noi – affermano Nicola Rosset, titolare dell’Azienda Agricola Rosset Terroir, e Matteo Moretto, Enologo dell’Azienda – Questo traguardo è uno dei massimi obiettivi che ci eravamo posti all’inizio del nostro progetto ed è il coronamento di anni di lavoro e di una passione senza compromessi per il nostro terroir. Siamo entusiasti di poter rappresentare la Valle d’Aosta a livello internazionale con un riconoscimento di tale eccellenza”.