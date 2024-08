Culturété: nel cuore dell’estate il MAR di Aosta invita tutti a festeggiare il week-end di Ferragosto in stile antica Roma

Sabato 17 agosto, a partire dalle 14,30, il MAR-Museo Archeologico Regionale vuole festeggiare il fine settimana di Ferragosto con un’inedita rievocazione storica a cura del gruppo Legio I Italica: un pomeriggio dedicato a coinvolgenti laboratori per piccoli legionari e per scoprire le tecniche utilizzate in età romana per affrescare le pareti.

Inoltre, dalle 19,30 alle 22, il Museo si animerà grazie a particolari visite in compagnia degli antichi abitanti di Augusta Prætoria e, per chi si presenterà in abiti romani, è previsto un omaggio speciale! Tra togati e legionari i festeggiamenti proseguiranno anche domenica 18 agosto con l’invito a recarsi Tutti al MAR! dalle 11 alle 18,30 per scoprire liberamente e gratuitamente le numerose novità del META\MAR, l’innovativo cantiere museale partecipato.

Ingresso libero.

La settimana inizia con le suggestive passeggiate serali alla scoperta di Aosta romana. Un “porto” alpino all’incrocio di genti e culture. Lunedì 12 agosto, con partenza alle ore 21 dal MAR-Museo Archeologico Regionale, l’archeologa Cinzia Joris accompagnerà i partecipanti nei quartieri popolari di Augusta Prætoria, tra siti noti e altri quasi inediti. Un’occasione per evocare cittadini e viaggiatori che nella città romana hanno incrociato i loro destini.

Prenotazione consigliata al numero 3483976575 (tutti i giorni, 10-18).

Sempre nel segno dell’archeologia classica anche l’iniziativa di martedì 13 agosto al ponte-acquedotto di Pont-d’Ael: alle ore 16 e alle 17,30 l’archeologa Francesca Martinet condurrà insolite visite Contro corrente, un’avventura archeologica per famiglie alla scoperta di questo straordinario capolavoro ingegneristico di epoca romana.

Prenotazione obbligatoria su www.midaticket.it

Accattivante novità dell’edizione 2024 di Culturété è l’Aperitivo sulle tracce degli antenati all’Area megalitica di Aosta. Mercoledì 14 agosto alle 18,30 e alle 19 questo insolito happy-hour archeologico prevedrà una visita breve dedicata, di volta in volta, a sezioni diverse del museo, unita a una degustazione dei prodotti del territorio. Un appuntamento voluto per proporre una nuova e più fresca modalità di scoperta di questo sito eccezionale che, così, verrà svelato “a piccoli sorsi” tra un calice e l’altro.

Prenotazione obbligatoria su www.midaticket.it

Venerdì 16 agosto Culturété si sposta al Castello di Verrès dove, alle 18,30 e alle 21, andrà in scena la performance teatrale e musicale dal titolo Tutte le donne del castello. Un’attrice, Alessandra Celesia, e un musicista, Luca Moccia, conducono i visitatori alla scoperta del castello e delle eroine che lo hanno abitato nel tempo. Le gesta di queste donne rivivono attraverso il racconto ironico e le riflessioni della contessa Caterina di Challant, donna forte e femminista ante-litteram, nonché personaggio indimenticabile del Quattrocento valdostano.

Prenotazione obbligatoria su www.midaticket.it

Nella serata di venerdì 16 agosto a partire dalle 20,30 Culturété accende le luci del Criptoportico forense con il terzo appuntamento della rassegna di cortometraggi selezionati dal regista Alessandro Stevanon. Verranno proiettati i seguenti film:

THE ONE NOTE MAN

Regia di George Siougas, con Jason Watkins, Ian McKellen (voce), Louisa Clein, Crystal Yu, Paula Barber - Regno Unito 2023, durata 20 minuti (V.O. sott. ITA)

BIG

Regia di Daniele Pini, con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta – Italia 2021 durata 14 minuti (V.O. sott. ENG)

LA GIORNATA

Regia di Pippo Mezzapesa, con Arianna Gambaccini, Franco Ferrante, Vito Facciolla – Italia 2017, durata 10 minuti (V.O. sott. ENG)

Le proiezioni dei cortometraggi, in versione originale, saranno precedute da una degustazione di vini locali, a cura del Consorzio Vini Valle d’Aosta, e accompagnate da un assaggio di prodotti del territorio. Prenotazione obbligatoria al numero 348 3976575 (tutti i giorni, 10-18).

INFO

Per informazioni su date, orari, costi e prenotazioni consultare il sito: https://valledaostaheritage.<wbr></wbr>com/events/culturete-2024/