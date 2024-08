Lettera aperta dei responsabili delle associazioni culturali valdostane ai membri del Consiglio comunale del Comune di Valtournenche

In qualità di membri di associazioni culturali valdostane, vi scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione in merito alla proposta di ufficializzazione del toponimo “Breuil-Cervinia” che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale. Tale decisione comporterebbe la scomparsa del nome storico del villaggio, “Le Breuil”.

La toponomastica, di competenza esclusiva della Regione Autonoma Valle d'Aosta, è considerata un patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione UNESCO del 2003. È nostro dovere garantire la salvaguardia di questi toponimi storici, come stabilito dall’articolo 11 della Convenzione.

Dal punto di vista giuridico, “Breuil-Cervinia” non ha mai avuto una validità ufficiale, essendo stato usato solo per convenzione. I vostri predecessori, il 25 agosto 1947, avevano deciso di ripristinare il nome originario “Breuil”, eliminando il “nome italianizzato” Cervinia. Recentemente, il nome ufficiale è stato aggiornato a “Le Breuil” dopo un lungo processo democratico e di consultazione.

Non siamo contrari al nome commerciale della stazione sciistica “Cervinia”, che riteniamo debba continuare a coesistere con il nome storico del villaggio. L'idea che una doppia denominazione possa ridurre il prestigio del comprensorio sciistico non ha trovato riscontro e non tiene conto delle sfide più urgenti come il cambiamento climatico e la protezione del “marchio” Cervinia.

Ci auguriamo di poter organizzare incontri con gli abitanti di Valtournenche per discutere questa questione e trovare una soluzione condivisa. Per ora, vi chiediamo di mantenere il nome di “Le Breuil” o, almeno, di concedere più tempo per raggiungere un consenso.

In attesa delle vostre deliberazioni, porgiamo i nostri distinti saluti.

Cordialmente,

Associazione Nos Accents

Comité des Traditions Valdôtaines

A.N.P.I. Valle d’Aosta

A questa lettera aderiscono anche:

François STÉVENIN, membro del direttivo dell’UPF VdA, ex Presidente del Consiglio Regionale

Daniel FUSINAZ, esperto di lingua francoprovenzale.