Un'Asado argentino per festeggiare i 75 anni di Avis VdA e donare

In occasione del 75° anniversario dell'AVIS di Aosta, si è svolta la Giornata dell’Asado argentino, un evento che ha unito simpatizzanti, amici e aderenti delle associazioni locali Les Amis de la Table Ronde e Les Amis du Coeur in una festa all’insegna della carne e della solidarietà.

Circa 150 persone hanno partecipato all’evento, dimostrando che, quando si tratta di asado e di festeggiare un traguardo importante, la Valle d’Aosta sa come rispondere con entusiasmo. L'AVIS, fondata il 10 giugno 1949, ha accolto l’occasione per fare le cose in grande. Un gazebo informativo è stato allestito per promuovere le attività della sezione di Aosta e per distribuire materiale informativo sulla donazione di sangue e plasma. Non è mancata nemmeno una gara a quiz con domande sul tema, un modo per combinare divertimento e consapevolezza.

L’evento ha visto protagonisti gli specialisti dell’asado argentino guidati dallo chef Luis, che hanno servito piatti prelibati che hanno soddisfatto anche i palati più esigenti. A completare il menù, una polenta alla valdostana che ha aggiunto un tocco di tradizione locale al mix culinario. La festa è stata allietata anche dalla musica del gruppo TNT Band ’70 - ’80 - ’90 di Aosta e da una lotteria di beneficenza, che ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più festosa.

Daniele Scano, Presidente dell’AVIS Aosta, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della giornata. “Nel ringraziare il Sindaco di Saint-Christophe e tutta l’amministrazione comunale per il supporto che ci hanno dato, esprimo grande soddisfazione per la riuscita della giornata,” ha dichiarato Scano. “Questo evento ha voluto essere non solo un momento di aggregazione con le altre associazioni, ma anche una festa per il nostro 75° anniversario e un'opportunità per promuovere e sensibilizzare l’importanza della donazione di sangue e, in particolare, del plasma.”

Insomma, un evento che ha dimostrato come si possa unire l’utile al dilettevole, trasformando una celebrazione del 75° anniversario in un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sulla donazione di sangue, il tutto mentre ci si gode un succulento asado argentino e una giornata di festa. Se c’è una cosa che si è dimostrata chiara, è che in Valle d’Aosta, anche i compleanni si festeggiano con un mix di carne, musica e solidarietà. E chissà, magari il prossimo anno il barbecue potrebbe essere accompagnato da una gara di donazioni, con tanto di premio per il "donatore dell'anno".