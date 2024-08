FantasyBard, regno del fumetto e del fantastico dal 15 al 17 agosto

Organizzata dall’Associazione culturale Borgo di Bard, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e del Comune di Bard, in collaborazione con il Centro studi storico-letterari Natalino Sapegno e il Biblio-Museo del Fumetto Demetrio Mafrica di Morgex, l’Art Gallery Maison Bleue, Nerdreams Events, la rassegna prevede un programma ricco di attività, incontri con autori e laboratori creativi.

Si inizia a Bard giovedì 15 agosto, dalle ore 14 alle ore 20, e nei due giorni successivi con orario continuato dalle 10 alle 20, con ingresso libero. Quest'anno, oltre al borgo medievale di Bard, anche il comune di Morgex sarà protagonista di una giornata di eventi - in programma sabato 17 agosto - a partire dalle ore 10 fino alle 20.

Molti gli artisti e gli autori della nona arte che prendono parte a questa edizione, di cui è ospite d'onore l'illustratore Paolo Barbieri: sarà a Bard venerdì 16, alle ore 10.30, nella sala consiliare, per un incontro sul tema "Incredibili mondi e storie fantastiche" mentre alle ore 15 interverrà insieme al curatore del biblio-museo del fumetto di Morgex Enrico Fornaroli e alla direttrice del Centro letterario Sapegno Giulia Radin in occasione del decennale di apertura del biblio-museo. Barbieri terrà inoltre un workshop a Morgex sabato 17, alla Tour de l'Archet, rivolto ad un pubblico dai 15 ai 25 anni per disegnare draghi e creature fantasy e dialogherà, alle ore 18, con Enrico Fornaroli a proposito delle sue illustrazioni de "Il mago di Oz" in occasione della Giornata Mafrica 2024.

Ad animare gli incontri e i laboratori di fumetto a Bard saranno Giulia Adragna, autrice di "Miracolous. Le storie di Ladybug e Chat Noir" e della nuova serie di Witch (Panini Comics); Sergio Cabella, disegnatore e sceneggiatore della Disney, con "Auguri Paperino"; Riccardo Pieruccini, illustratore e disegnatore Marvel, docente alla Lucca Manga School, per disegnare superobot; Davide Barzi, storico del fumetto per ricordare la figura di Alfredo Castelli, tra i più grandi scrittori italiani di fumetto; Fabrizio De Fabritiis "Fumettista esplosivo", ideatore di Guardiani Italiani, la saga di supereroi al 100% made in Italy, che insieme alla produttrice Chiara Mognetti, parla del "Leone d'argento" ambientato in Valle d'Aosta; Daniele Procacci, art director e illustratore, che presenterà un progetto rivolto ai giovani in Valle d'Aosta sulla professione del doppiaggio Cinema e Tv. Il pubblico potrà poi incontrare e interagire con Andrea Nicolucci e Sara Storino (Disney Company Europa), Daniele Statella (Bonelli, Astorina), Valerio Held (Disney), Anna Lazzarini e Oskar (Cut Up, Max Bunker, Bonelli), Daniele Rudoni (Marvel, DC, Star Comics, Lucca Manga School), Cristiano Spadavecchia (Bonelli Cinema), Walter Trono (Bonelli), Fabio Roveyaz fumettista valdostano, Evandro Straccini scrittore (Universo Caos Zeidos).

Da non perdere i talk show condotti da Cristiana NerdArte sull’infinito mondo del Fantasy, in programma sia il 16 che il 17 agosto a Bard.

Non mancano poi le attrazioni con i figuranti dei supereroi Marvel in collaborazione con il forte di Bard, di Star Wars e Ghostsbusters, Harry Potter e un giro in sidecar con Hagrid, il guardiacaccia più famoso del mondo magico, giocare a scacchi su una scacchiera veramente originale, fare una foto con Jon e Blitz dei cartoni animati dei Dino Ranch. C'è da divertirsi con i laboratori teatrali “Calzini a Merenda” (il 15 a Bard) e “I Calzini di Oz” (il 17 a Morgex) insieme a Paola Caterina D’Arienzo (Fata Lina nella “Melevisione” e anima del personaggio “Calzino” su Rai Yoyo). Da scoprire e provare giochi di società e intrattenimento per qualsiasi età, conoscere la self area autori e giovani, concedersi un attimo di sosta tra la zona bar e le ristorazioni. "L'anno del drago" invece sarà una performance artistica del Festival dell'Oriente a cura di Yoshiko Kubota.

Altro spazio importantissimo sono le mostre nel borgo di Bard. “Osvaldo Cavandoli, lo stile dell’essenziale”, una retrospettiva di uno dei grandi autori nel mondo della grafica e del cartone animato italiano e internazionale, alla Maison Bleue Art Gallery fino al 24 agosto: dai bozzetti per la pubblicità e i film ai pupazzi animati in Stop Motion, da Carosello ai cartoni animati de La Linea. “Mostra Arte e Cinema”, a cura di Luisa Locatelli, è una passeggiata lungo la via medioevale per scoprire le opere dedicate al cinema realizzate dagli artisti del territorio. “Guardiani Italiani”, nei locali La Meridiana, presenta 20 anni di supereroi “Made in Italy”, da Capitan Nova ai Guardiani Italiani: la saga, le idee, i characters e le avventure dei supereroi geolocali, fortemente legati al territorio di provenienza e di cui ne assorbono le caratteristiche, promuovendo la conoscenza della storia, il folklore, l’arte e i monumenti, le leggende e i misteri di una delle nazioni più ricche di cultura al mondo, l’Italia. Al forte di Bard, si potrà visitare la mostra “SuperFantaRobot, la fantascienza a fumetti”, con una guida d’eccezione: Nathan Never, l’eroe del futuro della Sergio Bonelli Editore.

Ulteriori aggiornamenti sui social: instagram@fantasy_bard, pagina Facebook "Associazione Culturale Borgo di Bard".