Vita di coppia, l’importanza delle piccole attenzioni

In qualsiasi rapporto di coppia, sappiamo perfettamente come a far crescere, ma anche a mantenere stabile il rapporto, sono sempre le piccole attenzioni. Quando si parla di dettagli che fanno la differenza, anche nella vita di coppia si tratta di una regola che vale la pena seguire. Andiamo alla scoperta di qualche utile consiglio per fare in modo di non perdere mai di vista le piccole cose che rendono sempre più salda una coppia.

Dare il buongiorno al mattino al vostro partner

Si tratta di una regola fondamentale. Il primo pensiero al mattino dovrebbe essere sempre per il vostro partner. È una buona abitudine quella di dedicare un piccolo pensiero al proprio partner. A tale riguardo, può essere utile anche solo l’invio di un semplice messaggio sul cellulare, che il partner ritroverà al suo risveglio: perché non scegliere una tra le tante immagini di buongiorno nuove su Frasilandia, che fa sempre tanto piacere ricevere. Magari aggiungere una piccola dedica, giusto qualche parola, è qualcosa che riesce sempre a fare breccia nei pensieri e nel cuore della persona destinataria.

Una sorpresa ogni tanto

Un altro aspetto decisamente interessante riguarda il capitolo “sorprese e simili”. Senza ombra di dubbio, stupire il proprio partner e lasciarlo/a a bocca aperta, magari non lasciando passare troppo tempo tra una sorpresa e l’altra, rappresenta sempre un’ottima soluzione per rinsaldare il rapporto e far sentire amato e coccolato il proprio partner. Anche in questo caso, non vale la pena puntare su dei regali eccessivamente costosi, ma è molto meglio optare per dei piccoli pensieri, cercando di seguire quelli che sono i gusti e le preferenze del partner.

Il fatto di pensare e dedicare impegno e tempo a queste piccole attenzioni e a coltivarle nel corso del tempo è un aspetto fondamentale non solo nei rapporti d’amore, ma più in generale nella vita. Essere grati e riconoscenti nei confronti della persona o delle persone che si prendono cura di noi è molto importanti, indipendentemente dal fatto che si tratti del proprio partner o meno.

A volte non si tratta di compiere dei gesti materiali, quanto piuttosto di dare delle dimostrazioni del proprio affetto in base alle situazioni e far sapere al vostro partner che voi siete presenti, soprattutto nei momenti più difficili. Essere comprensivi e saper ascoltare è uno dei segreti per una relazione duratura. Può capitare di avere dei momenti della giornata in cui non si ha voglia di prestare attenzione ai problemi e alle discussioni, ma essere comprensivi e mettersi in ascolto è sempre un ottimo segno nei confronti della persona che si ama.

Perché i piccoli gesti valgono così tanto

Val la pena sottolineare anche come non si può pensare di trascurare il proprio partner per troppo tempo, nella convinzione che poi il rapporto possa riprendere attraverso dei meri gesti materiali, magari molto eclatanti, come ad esempio dei regali piuttosto costosi oppure un’uscita a cena in un ristorante di lusso.

Le relazioni più stabili, infatti, sono quelle che vengono costruite nella vita di tutti i giorni, dedicando proprio delle attenzioni quotidiane. I gesti eccezionali possono essere utili, ma non devono rappresentare la regola, l’ancora di salvataggio per riprendere per i capelli un rapporto che ormai è logoro e che non viene coltivato giornalmente.

Prestare attenzione a questi aspetti fa una grande differenza. La complicità si coltiva proprio tramite queste piccole attenzioni. È fondamentale, anche dopo tanti anni insieme, non perdere mai la voglia di conoscersi, di non darsi mai per scontati. Ci sono tanti segnali che, però, si possono rilevare per tempo e a cui si può porre rimedio. Il primo passo, che sembra scontato, ma non lo è affatto, riguarda inevitabilmente l’uso dello smartphone. Oggigiorno, infatti, evitare di dedicare troppo tempo al cellulare, permette di ricavare del tempo da potersi godere in coppia. In generale, anche quando si è a cena fuori, è meglio tenere in tasca lo smartphone