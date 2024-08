Seracco sul Monte Bianco: Un Morto e quattro Feriti

Un seracco si è staccato verso le 3 di stamane sul versante francese del Monte Bianco, lungo la via normale dei Trois Mont-Blanc, provocando un grave incidente. Il crollo è avvenuto sotto il Mont Blanc du Tacul, che raggiunge i 4.248 metri di altitudine. Al momento del distacco, diversi alpinisti erano in cammino verso la cima. I soccorsi sono scattati immediatamente, con l'intervento del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix e altre unità specializzate.

Il primo bilancio indica una vittima e quattro feriti, di cui uno in condizioni molto gravi. In totale, 15 alpinisti sono stati coinvolti nel crollo che si è verificato a circa 4.100 metri di quota. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, con sette persone che sono riuscite a uscire indenni dall'incidente. La prefettura dell'Alta Savoia ha dichiarato che l'origine della caduta del seracco potrebbe essere naturale.

Al momento del crollo, diverse cordate di alpinisti si trovavano nelle vicinanze. Tutti i 15 alpinisti coinvolti sono stati recuperati e trasportati negli ospedali di Sallanches e Annecy. Sul posto sono intervenuti elicotteri della gendarmeria nazionale e della protezione civile francese, squadre cinofile con soccorritori dei vigili del fuoco, e il Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix, oltre al personale sanitario.

Paolo Comune, direttore del Soccorso Alpino Valdostano, come riporta l'Ansa, stava allenandosi con due finanzieri del Sagf sul versante francese del Monte Bianco, nell’area del distacco. Comune ha riferito che, al momento del crollo, erano ancora in parete sul Mont Blanc du Tacul e si trovavano al di fuori della traiettoria del seracco. Dopo aver sentito il rumore del crollo, hanno chiamato il Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix per segnalare l’incidente e offrire assistenza. Tuttavia, i soccorritori erano già stati allertati e stavano arrivando in elicottero.