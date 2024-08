Dal 10 agosto al 1 settembre 2024 presso la sede espositiva Hôtel des États in Piazza Chanoux ad Aosta sarà allestita una mostra sull'attività di Emergency dal titolo "Life Support: La nave di EMERGENCY".

La mostra fotografica racconta il lavoro della Life Support, la nave di EMERGENCY. Le immagini scattate dai fotografi che hanno preso parte alle missioni permettono di conoscere da vicino l’attività di una nave SAR (Search And Rescue), l’impegno dello staff a bordo e le storie dei naufraghi soccorsi. Dalle fasi di avvistamento, passando per il soccorso e l’accoglienza, fino al momento dello sbarco l’impegno di EMERGENCY per salvare vite nel Mar Mediterraneo.

Per tutta la durata della mostra si potrà salire virtualmente a bordo della nave Life Support di EMERGENCY con i visori a 360° per un'operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. Il video in realtà virtuale è stato, infatti, realizzato durante una missione della nave e reso fruibile ai visitatori ai fini di far conoscere ciò che accade realmente su una nave di salvataggio.



Ogni persona soccorsa dalla Life Support ha portato in nave la sua storia personale e le sue speranze. Tutti scappano da situazioni di enorme difficoltà, da Paesi colpiti da conflitti, crisi economiche e climatiche e sono spesso vittime di violazione dei diritti umani fondamentali.

Saranno inoltre presenti i volontari del Gruppo di Aosta con un banchetto informativo.

Orari :

Feriali dalle ore 16.00 alle ore 19.00