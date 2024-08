Confagricoltura a Cogne per portare solidarietà alla comunità

Vice Presidente nazionale di Confagricoltura, Luca Brondelli di Brondello, e il neo Presidente provinciale di Torino, Gian Luigi Orsolani, sono stati protagonisti di un'importante iniziativa di solidarietà a Cogne, dimostrando un forte impegno verso la comunità locale duramente colpita dagli eventi recenti.

Durante la visita, Brondelli di Brondello ha espresso il suo sincero apprezzamento per il ripristino del collegamento con Cogne, affermando: “Ringrazio la Regione Valle d’Aosta per aver ripristinato il collegamento con Cogne. Ci stringiamo intorno alla popolazione di Cogne, in particolar modo vicino ai nostri allevatori e agricoltori”. Questa dichiarazione sottolinea l’attenzione e la preoccupazione di Confagricoltura nei confronti delle difficoltà affrontate dagli agricoltori della regione.

L'associazione ha inoltre deciso di contribuire concretamente alla ripresa economica delle zone colpite. Grazie all’aiuto della ONLUS SENIOR ETA’ DELLA SAGGEZZA, Confagricoltura ha destinato un importante contributo economico a due aziende agricole locali. In particolare, l’azienda agricola di Jeantet Bruno, situata in Valnontey e gestita a livello familiare con attività agrituristica, ha ricevuto un sostegno significativo, come spiegato da Brondelli di Brondello: “Abbiamo riconosciuto un importante contributo economico a due aziende agricole, in modo particolare all’azienda agricola di Jeantet Bruno.”

Gian Luigi Orsolani, neo Presidente di Confagricoltura Torino, ha visitato personalmente l’azienda agricola di Jeantet Bruno, dimostrando un forte legame con la realtà locale. Orsolani, che è anch'egli un imprenditore agricolo, ha aggiunto: “Sono io stesso un imprenditore agricolo e voglio esprimere la mia vicinanza alle aziende agricole colpite dall’evento catastrofico. Queste aziende svolgono un’opera fondamentale per il mantenimento del territorio di montagna.”

Questo gesto di solidarietà non solo riflette l’impegno di Confagricoltura nei confronti dei propri membri e delle comunità locali, ma rappresenta anche un importante segnale di supporto e speranza per la ripresa delle attività agricole in una delle zone più colpite dalla recente crisi.