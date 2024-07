Pontboset: Escursioni, storia e degustazioni per un agosto da vivere

Questo sabato, 3 agosto, il programma prevede due appuntamenti imperdibili. Alle 14:30, si terrà un'escursione guidata al villaggio alto di Brenve, condotta da Pietro Ruggeri, guida ambientale escursionistica. Chi desidera partecipare può ottenere maggiori informazioni e iscriversi contattando Ruggeri via email all’indirizzo pe.ruggeri92@gmail.com o tramite WhatsApp al 348.2744140.

In serata, alle 20:30, la piazza del borgo ospiterà una conferenza teatralizzata sulla stregoneria nella valle di Champorcher, tenuta da Ezio Emerico Gerbore, storico medievalista di fama. La conferenza esplorerà le vicende storiche accadute a Pontboset, Hône e Champorcher. Durante l'evento, sarà allestito un mercatino di prodotti locali, offrendo l'opportunità di scoprire e acquistare specialità artigianali della zona.

Lunedì 5 agosto, il borgo di Pontboset sarà animato da un’interessante degustazione di vini che proseguirà fino a sera. L’evento, che si svolgerà in via, sarà l’occasione perfetta per gustare i migliori vini locali e partecipare a una cena in compagnia.

Questi eventi offrono un'ottima opportunità per scoprire la storia, la cultura e le tradizioni di Pontboset, e per vivere un’estate all’insegna della cultura e della convivialità.