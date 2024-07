Desertificazione di alcune aree commerciali di Aosta

In particolare, le aree di Corso Battaglione e dei giardini pubblici di rue Conseil des Commis sono diventate teatro di questi atti delittuosi, evidenziando una crescente preoccupazione per la sicurezza e la vitalità economica della zona.

"Ci appelliamo all’Amministrazione Comunale a porre particolare attenzione rispetto a tali atti," si legge nel comunicato stampa. L'attuale situazione di desertificazione commerciale, che da anni interessa queste aree, sembra solo aggravare il problema. La chiusura di negozi e l'abbassamento delle saracinesche contribuiscono a creare un vuoto urbano che, paradossalmente, diventa terreno fertile per ulteriori atti criminosi.

Ermanno Bonomi, Presidente di Confcommercio Aosta, sottolinea l'importanza di mantenere vive le vetrine e i negozi come deterrenti contro la criminalità: "Poter contare su vetrine accese e negozi attivi rappresenta un ottimo deterrente per qualsiasi azione criminosa. Il settore necessita di essere sostenuto ponendo anche un occhio di riguardo alla sicurezza della zona potenziando oltre che le telecamere presenti anche l’illuminazione di punti della città totalmente al buio," afferma Bonomi. Queste parole evidenziano come un’adeguata illuminazione e un potenziamento della videosorveglianza possano giocare un ruolo cruciale nel migliorare la sicurezza pubblica.

L’associazione di categoria si propone come alleata dell'Amministrazione Comunale per trovare soluzioni efficaci e per contrastare ulteriori chiusure e il degrado commerciale. "Uno degli obiettivi principali della nostra associazione è quello di sostenere il commercio soprattutto nelle aree che necessitano maggiori attenzione ed interventi," spiega il comunicato. L'intenzione è chiara: lavorare insieme per rivitalizzare le aree commerciali colpite, affinché possano riprendere a prosperare e a contribuire alla vivacità della città.

In sintesi, è urgente che l’Amministrazione Comunale adotti misure concrete per sostenere il commercio locale e per garantire la sicurezza delle zone più vulnerabili. La collaborazione tra le istituzioni e le associazioni di categoria sarà fondamentale per superare questa fase critica e per restituire a Aosta il dinamismo e la vivacità che merita.