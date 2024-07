Conseil des Jeunes Valdôtains: c'est reparti pour une semaine de débats

«Cette nouvelle édition confirme la validité du défi lancé il y a sept ans par l'association Conseil des Jeunes Valdôtains: leur capacité et leur envie de s'investir dans les enjeux de la démocratie parlementaire sont le témoignage de leur engagement civique, de leur désir de faire entendre leur voix. Car cette simulation n'est pas seulement un exercice intellectuel: c'est une véritable école de la démocratie et de la citoyenneté active.» C'est par ces mots que le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, a ouvert officiellement les travaux du Conseil des Jeunes Valdôtains réuni à partir d'aujourd'hui, lundi 29 juillet, jusqu'à vendredi 2 août 2024, dans la Salle de l'Assemblée législative au Palais régional d'Aoste.

La simulation des travaux parlementaires rassemble 28 jeunes de 18 à 28 ans qui se glissent dans la peau de Conseillers et de journalistes de la Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation.

«Dans les prochains jours, vous allez découvrir la Valcéjinie, notre petite patrie, comme un Pays où toutes vos singularités pourront s'exprimer sans aucune contrainte, un Pays où on peut imaginer notre monde idéal "délimité seulement par les frontières de notre créativité"- a souligné le Président du CJV, Francesco Palumbo Piccionello -. Dans un monde où la polarisation règne dans le débat politique, où si tu ne partages pas mes idées alors tu es contre moi, où il n'y a plus de nuances, mais seulement blanc/noir, et bien, soyez des constructeurs de ponts, donnez de la valeur à la diversité des opinions, car c'est là toute la beauté de notre Valcéjinie: elle est le reflet d'une société où chaque voix a son importance.»

Les débats de cette année se concentrent sur deux grands défis de société: le bien-être mental et le psychologue de base; la promotion du territoire alpin et le repeuplement des villages de montagne.

«Deux thèmes importants - a dit le Président de la Région, Renzo Testolin, dans son mot de bienvenue aux jeunes - qui sont aussi au cœur de nos préoccupations et qui démontrent votre intérêt pour les grands enjeux de notre société. Dans cette Salle on ressent toute la responsabilité de représenter une communauté et de faire des bons choix pour son futur et cela sera le premier "enseignement" à retenir de cette expérience.»

La séance inaugurale du CJV s'est tenue à la présence des membres du Bureau du Conseil de la Vallée - les Vice-Présidents Aurelio Marguerettaz et Paolo Sammaritani, les Conseillers Secrétaires Corrado Jordan et Luca Distort - et des Chefs de groupe Paolo Cretier, Carlo Marzi, Andrea Manfrin, Stefano Aggravi et du Vice-Chef de groupe Mauro Baccega.

Les jeunes valdôtains qui participent à cette septième édition sont: Francesco Palumbo Piccionello (Président de simulation), Samuele Cavana (Vice-Président de simulation), Giulia Calisti (Secrétaire de simulation), Anduela Lleshi et Sara Maietti (Assesseures); Andrea Mosca et Ilaria Nicosia (Présidents de Commission); Chiara Battisti et Patrick Raso (Secrétaires de Commission); Sophie Planaz (Secrétaire général); Maria Camilla Gattoni et Antonio Pepe (Chefs de groupe); Elena Del Col, Emanuele Di Maria, Letizia Gagliardi, Mattia Leon Gobbo, Riccardo Elias Goi, Niccolò Maschio, Davide Miodini, Vittoria Mosconi, Nicolò Carlo Munier (Conseillers); Giulia Pession, Pietro Laurent Signò et Giulia Todaro (équipe de presse).

Cette année aussi le CJV a une allure internationale et accueille trois délégations étrangères: Thibault Crismer et Rema Miguel du Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles, Mary Lou Murphy et Justin Paradis du Parlement Jeunesse du Québec, Yasser Ali du Conseil des Jeunes de Lausanne.