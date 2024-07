Per la liberazione di Paul Watson

Il capitano Paul Watson, famoso ambientalista anti-caccia alle balene è stato arrestato domenica 21 luglio 2024 in Groenlandia dopo essere arrivato a Nuuk sulla nave John Paul DeJoria. Verrà portato davanti a un tribunale distrettuale dove la polizia ne richiederà la detenzione, prima che venga presa una decisione sulla possibile estradizione in Giappone. Un arresto controverso che sembra essere più una mossa politica per ostacolare le attività di conservazione marina della sua Fondazione.





Paul Watson ha 75 anni e ha dedicato tutta la sua vita a sradicare il male della caccia alle balene attraverso più di 50 anni di campagne pericolose e difficili, ha ottenuto numerose vittorie e salvato decine di migliaia di balene dagli arpioni orribilmente crudeli di un mondo spietato e insensato, un’industria intenta a sterminare gli esseri senzienti più intelligenti e socialmente complessi nel mare.

Ha collaborato per fornire prove di operazioni illegali di caccia alle balene.

Ha collaborato con le istituzioni governative per smascherare le baleniere pirata, provocando il sequestro e la distruzione delle baleniere.

Ha negoziato per la fine del massacro dei delfini in Giappone e condotto campagne contro l’uccisione dei globicefali nelle Isole Faroe.





La sua fondazione CPWF ha raccolto il sostegno di migliaia di fieri sostenitori del fatto che innumerevoli vite marine sono state salvate e che il mondo è diventato un posto migliore perché ora ci sono meno balenieri nel mondo grazie all'attivismo.





Il Capitano Paul Watson è uno dei più grandi attivisti viventi e non ha mai mancato di rappresentare i nostri amici in mare con passione, coraggio e coerenza, non merita l'arresto e la reclusione per questo.