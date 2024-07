Celebrata l'eccellenza dell'agroalimentare prodotto in Valle

L'alpeggio Pré, situato a 1.780 metri di quota al confine della riserva naturale del Mont Mars, ha ospitato oltre duecento persone per un evento dedicato alla monticazione e alla produzione di burro, formaggio e fontina Dop di alpeggio. Questo incontro ha offerto ai partecipanti un'opportunità unica di vivere da vicino le tradizioni e le tecniche della produzione casearia alpina.

Nel pomeriggio, il castello di Issogne ha accolto turisti e residenti per il primo dei quattro appuntamenti di "Non Solo Show Cooking 2024". Questo evento, organizzato in collaborazione con l'Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta, il mercato Campagna Amica di Coldiretti e Slow Food, ha proposto un menù originale che valorizza i prodotti locali attraverso degustazioni e abbinamenti con vini valdostani. Durante l'evento, cuochi, sommelier e tecnici del settore hanno avuto l'opportunità di approfondire le caratteristiche dei prodotti DOP, DOC, PAT e De.Co., illustrando il processo di preparazione e le tematiche legate alla qualità e alla tradizione gastronomica regionale.

In serata, La Magdeleine ha ospitato la 32esima edizione della Veillà, una tradizionale cena itinerante in onore di Santa Maddalena. Questo evento ha permesso ai visitatori di assaporare piatti tipici della cucina valdostana, dall'aperitivo al dolce, e di assistere alla rievocazione degli antichi mestieri locali.

La giornata ha messo in luce l'importanza di mantenere viva la tradizione agropastorale, sostenendo al contempo l'innovazione e la ricerca nel settore. È evidente come il legame tra la produzione agropastorale e la gastronomia di eccellenza continui a rafforzarsi, offrendo nuove opportunità e confermando il valore del lavoro svolto dai produttori locali. La regione si dimostra pronta ad affrontare le sfide future, con segnali incoraggianti di ripresa e un impegno costante per sostenere e promuovere il lavoro agricolo e gastronomico valdostano.