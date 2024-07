termine procedura selettiva unica per l’assunzione di 33 geometri: candidature entro il 25 luglio

La Presidenza della Regione ricorda che devono pervenire esclusivamente online entro giovedì 25 luglio 2024 le candidature per il bando per l’assunzione a tempo indeterminato, di 33 collaboratori (categoria C – posizione C2) nel profilo di geometra, di cui 20 presso l’Amministrazione regionale (19 nell’organico della Giunta regionale e 1 nel Corpo forestale della Valle d’Aosta) e 13 posti presso altri enti del comparto unico della Valle d’Aosta, di cui 1 a tempo parziale.

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: Dettaglio concorso - Regione autonoma Valle d'Aosta