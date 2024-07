Un 50° anniversario ricco di avventure per il CAI di Saint-Barthélemy

Entrati pienamente nella seconda metà del 2024, gli eventi in occasione del 50° anniversario della Sottosezione del CAI di Saint-Barthélemy continuano a svolgersi seguendo il ricco calendario ampiamente diffuso.

Nonostante le condizioni meteorologiche poco clementi, che hanno impedito la piena riuscita dell’ascensione al Monte Ciarforon lungo la cresta nord-est dal rifugio V. Emanuele, i partecipanti hanno comunque raggiunto la spalla rocciosa a quota 3490 metri, 150 metri più in basso della calotta sommitale.

La vetta si è poi fatta vedere solo in occasione della foto celebrativa scattata dal sottostante ghiacciaio del Montcorvé.

Miglior sorte - commenta Piermario Reboulaz, Reggente della Sottosezione Cai di Saint-Barthélemy - è toccata alla panoramica camminata sul Monte Croce, in Val d’Ayas, scelta per alternare alpinismo classico con escursionismo alla portata di molti. Tra le proposte più innovative per il CAI Saint-Barthélemy, spiccano un’esperienza di speleologia alla grotta del Frassino in provincia di Varese, prevista per l'imminente domenica, e una pedalata ciclo-escursionistica di sabato 27 luglio dalla collina di Nus fino al rifugio Magià, nel vallone verso il Luseney.

Anche agosto riserva proposte affatto diverse e inusuali, come l’alpinistica alla Cima Bianca tra Nus e Torgnon del 4 agosto, che si alterneranno con la tradizionale rassegna culturale di Montagne d’Altrove nella formula itinerante del 2024: il 9 agosto al villaggio del Cotat, il 16 a Venoz, il 23 presso l’area esterna della chiesa parrocchiale di Lignan e il 30 alla frazione Plantayes Dessus.

Gli amanti dell’arrampicata pura avranno l’occasione di scoprire una falesia che alterna vie facili e “didattiche” a percorsi molto tecnici e muscolari, con le “Verticali Guidate” del 15 agosto alla palestra di Tzan Bétran, lungo la regionale 36 per Lignan.Guardando al mese successivo, il 14 giugno scorso si è saliti comunque al bivacco Reboulaz, ma la pioggia del giorno dopo non ha purtroppo permesso la programmata salita per riportare la croce storica sulla Becca de Luseney.

La prossima occasione sarà dunque per venerdì 6 e sabato 7 settembre, con la speranza di condizioni meteorologiche migliori.