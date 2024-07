Tragedia in Val Ferret, muoiono due alpinisti

Un intervento tempestivo del Soccorso Alpino Valdostano è stato necessario dopo che due degli alpinisti sono precipitati, probabilmente a causa del cedimento dell'ancoraggio. Il terzo alpinista, l'unico rimasto sulla parete, ha immediatamente dato l'allarme, consentendo l'intervento dei soccorritori.

L'elicottero SA1 del Soccorso Alpino ha effettuato un primo sorvolo dell'area a una quota di 3500 metri, riuscendo a recuperare il superstite e a individuare i corpi dei due alpinisti precipitati. Purtroppo, per questi ultimi non c'è stato nulla da fare: sono stati recuperati senza vita.

Le operazioni di soccorso sono state svolte con grande professionalità e tempestività, ma la natura dell'incidente e la complessità del terreno hanno reso difficile il recupero. La precisa dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Sono in corso le operazioni di riconoscimento delle vittime e gli accertamenti di polizia giudiziaria, affidati alla Sezione di Entreves-Courmayeur del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf).

Questo tragico evento ha scosso la comunità degli alpinisti e ha riportato l'attenzione sull'importanza della sicurezza in montagna. Anche i più esperti possono incorrere in incidenti dovuti a fattori imprevedibili come il cedimento degli ancoraggi. La montagna, con la sua bellezza e il suo fascino, rappresenta sempre una sfida e richiede massima prudenza e preparazione. La Valle d'Aosta, con il suo terreno impervio e le sue pareti rocciose, è un territorio che, pur offrendo scenari mozzafiato, non perdona errori o disattenzioni.

La comunità locale si stringe intorno alle famiglie delle vittime, in attesa di ulteriori dettagli sulle cause del cedimento e sulle dinamiche precise dell'incidente. Le operazioni di recupero e indagine continueranno nelle prossime ore per fare chiarezza su quanto accaduto e per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.

In serata il Soccorso Alpino Valdostano ha eseguito un sorvolo in elicottero nella zona sotto il rifugio Gonella (Monte Bianco) in seguito alla richiesta di soccorso da parte di un gruppo di alpinisti che hanno riferito la scivolata di uno di loro durante l'attraversamento di un canale in prossimità del rifugio.

Il materiale rimasto sul canale, tra cui la piccozza, e la testimonianza dei compagni rendono certa la caduta nella terminale ma la natura del luogo rende impossibile il recupero dell'alpinista.