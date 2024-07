Cristina Scocchia si racconta in un libro di successo

L’autobiografia e la visione strategica dell’amministratore delegato italiano che sta ridefinendo il concetto di leadership fin da adolescente senti che le condizioni da cui parti e le aspettative degli altri hanno deciso chi diventerai, continuare a sognare è il primo passo per porti l’obiettivo fuori dagli schemi e avvicinarti a realizzare chi sei, In un contesto in cui i giovani, le donne, le persone che non nascono con le spalle coperte è sempre più difficile arrivare a posizioni apicali.

Cristina Scocchia, 49nne amministratore delegato di IllyCaffé e in Cda di EssilorLuxottica e Fincantieri oltre che consigliere di Altagamma, spiega in un bellissimo libro, edito da Sperling & Kupfer, come ha fatto a riuscire a scalare il mondo dell’imprenditoria, lei, nata in un paesino ligure, quindi assai lontana dalla mentalità finanziaria e industriale di cittadini come i milanesi o gli abitanti di grandi città.

Un libro in cui spiega la sua volontà, sin da piccola, di diventare amministratore delegato, la determinazione con cui ha lottato e vinto. Un libro da leggere tutto d’un fiato.