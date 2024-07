Approbation de la loi sur les Zones Productives Spéciales

Le groupe Rassemblement Valdôtain a exprimé sa profonde satisfaction suite à l'approbation du projet de loi concernant les zones productives spéciales et les zones franches de montagne, adoptée lors de la séance du Conseil du 11 juillet 2024. Bien que ce projet de loi ne représente pas l'application complète des dispositions de l'article 14 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, les Conseillers du RV estiment qu'il marque un pas significatif vers la réactivation d'une prérogative statutaire longtemps négligée.

Les représentants du RV ont souligné l'importance de cette décision, qui incarne une action proactive vis-à-vis de l'État central. Ce projet de loi, déjà transmis à la Commission paritaire, ouvre la voie à un débat sérieux et équitable sur la question. Les Conseillers espèrent que les parlementaires valdôtains saisiront cette opportunité pour promouvoir l'initiative en collaboration étroite avec le Gouvernement régional. Le groupe RV s'est engagé à soutenir toute action nécessaire et à activer toutes les synergies, tant au sein des institutions valdôtaines qu'en dehors.

Le RV a également renouvelé ses remerciements aux structures de l'Administration régionale pour leur soutien indéfectible à la Commission pendant l'élaboration du texte définitif, ainsi qu'à tous les collègues qui ont contribué à cet aboutissement crucial.

Ce projet de loi est porteur d'un potentiel économique considérable pour la région autonome de la Vallée d'Aoste. Les zones productives spéciales et les zones franches de montagne sont envisagées comme des leviers majeurs pour stimuler le développement économique local, attirer les investissements et créer de nouvelles opportunités d'emploi. L'approbation de ce texte illustre l'importance de défendre et de valoriser l'autonomie régionale, en particulier dans le contexte actuel où un dialogue constructif avec l'État central est indispensable pour assurer l'application complète des prérogatives statutaires.

En conclusion, ce projet de loi représente une avancée majeure pour la Vallée d'Aoste, mettant en lumière l'importance de l'autonomie régionale et de son rôle crucial dans le développement économique et social de la région. Les efforts concertés des institutions régionales et le soutien des structures administratives démontrent une volonté commune de progresser vers un avenir plus prospère et autonome.