Successo per il Secondo Forum delle Energie Rinnovabili “Renewable Thinking” a Saint-Vincent

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e riflessione sul futuro dell’energia rinnovabile in Italia e in Europa, riunendo esperti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori economici.

Giuseppe Argirò, CEO di CVA SpA e Vice Presidente di Elettricità Futura per l’Idroelettrico, ha espresso grande soddisfazione per l’esito del forum, sottolineando il contributo straordinario dei relatori e l’importanza strategica dei temi trattati. "Abbiamo concluso il secondo Forum nazionale delle Energie Rinnovabili in Valle d’Aosta, Renewable Thinking. Un evento con relatori autorevoli che hanno dato uno straordinario contributo alla riflessione strategica sull’energia del futuro", ha dichiarato Argirò.

Dall’analisi condivisa con l’advisory board del forum, sono emersi sette messaggi chiave che delineano le sfide e le opportunità per il settore delle energie rinnovabili nei prossimi anni:

Incremento della Capacità Rinnovabile: La COP28 ha sancito l’impegno ad aumentare significativamente la capacità rinnovabile, con l’UE che prevede di raddoppiarla entro il 2030 e quadruplicarla entro il 2050. Questo rappresenta una sfida ambiziosa che richiede un impegno concertato a livello europeo. Obiettivi Rivisti per il 2030: Nel 2023, i Paesi dell’UE hanno rivisto al rialzo i loro obiettivi per le energie rinnovabili al 2030. Per l’Italia, questo significa incrementare di 66 GW la capacità rinnovabile entro il 2030, quasi raddoppiando l’installato annuo rispetto ai record del 2023. Sviluppo Regionale delle FER: Il Decreto Aree Idonee ha distribuito 80 GW tra le regioni italiane dal 2021 al 2023. Tuttavia, molte regioni hanno ancora un grande potenziale da sfruttare, come evidenziato dal Renewable Thinking Indicator elaborato da TEHA. Ottimizzazione della Crescita: Per raggiungere gli obiettivi al 2030, è fondamentale sviluppare sistemi di accumulo energetico e potenziare la rete elettrica. La capacità di accumulo dovrà triplicare, mentre la rete dovrà essere migliorata per gestire il disallineamento tra aree di produzione e consumo. Tempi di Realizzazione: I tempi attuali per la realizzazione degli impianti rinnovabili non sono compatibili con la necessità di accelerare l’installazione di nuova capacità. È necessario snellire i processi per rispettare le tempistiche. Governance delle Rinnovabili: La governance del settore risulta frammentata, con ritardi nell’approvazione dei decreti, incertezze regolatorie e incoerenze tra le misure adottate a diversi livelli istituzionali. Questo ostacola lo sviluppo delle rinnovabili. Necessità di un Quadro Regolatorio Definito: Per accelerare l’implementazione delle energie rinnovabili, è essenziale avere un quadro regolatorio chiaro, semplificazioni burocratiche e un miglioramento delle infrastrutture di rete e dei sistemi di accumulo.

Un Futuro Energetico Rinnovabile

Il secondo Forum delle Energie Rinnovabili “Renewable Thinking” ha confermato la Valle d'Aosta come un territorio centrale per la riflessione e l’azione nel campo delle energie rinnovabili. L’evento ha evidenziato l’importanza di un approccio strategico e coordinato per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di transizione energetica e sostenibilità.

"Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento e tutti i partecipanti che hanno dimostrato grande affetto e vicinanza in un momento difficile per la Valle", ha concluso Giuseppe Argirò. L’auspicio è che le indicazioni emerse dal forum possano tradursi in azioni concrete per un futuro energetico sempre più verde e sostenibile.