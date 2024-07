La Valle d'Aosta gioca la carta delle zone franche urbane e di montagna

Il gruppo Progetto Civico Progressista si è astenuto dalla votazione. Il nuovo testo di Commissione, che integra e modifica la proposta originale presentata dal gruppo Rassemblement Valdôtain il 13 ottobre 2023, è stato frutto di una serie di emendamenti proposti dal primo firmatario e relatore del provvedimento Stefano Aggravi (RV) in collaborazione con i gruppi di maggioranza.

Il Presidente della Prima Commissione, Erik Lavevaz (UV), ha sottolineato la condivisione della proposta presentata dal collega Aggravi. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento legislativo della Presidenza della Regione, sono state introdotte alcune modifiche per meglio coordinare il testo con i lavori della Commissione paritetica. Stefano Aggravi (RV) ha espresso soddisfazione per il percorso iniziato nell'ottobre scorso, che ora trova approdo in Consiglio Valle. Ha evidenziato come le zone franche siano un tema centrale per il loro movimento, sul quale si è registrata una larga convergenza politica nonostante alcune differenze.

La proposta di legge sarà ora esaminata dal Consiglio regionale prima di essere trasmessa al Parlamento. Aggravi (nella foto) ha auspicato che il testo di legge trovi il sostegno anche dei rappresentanti valdostani a Roma, al fine di ottenere l'approvazione delle Camere e l'attenzione del Governo centrale prima della fine della legislatura.