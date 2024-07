L'OPINION DI UNA LETTRICE: Cogne Rinuncia agli Elicotteri: La Valle d'Aosta Preferisce la Terra Ferma. Chi l'avrebbe mai detto?

Gentile Direttore, apprendiamo con un misto di stupore e sarcasmo che la proposta della Ministra Santanchè di trasportare turisti e abitanti di Cogne in elicottero è stata gentilmente declinata dalla regione, dall'amministrazione comunale, dall'Adava e dagli operatori economici locali. La Ministra, che in un tempismo quasi sospetto è arrivata ad Aosta appena 48 ore dopo gli eventi, ha generosamente offerto 10 milioni di euro del Ministero del Turismo per risarcire i danni a alberghi, ristoranti, campeggi e all'impianto di risalita Cervino SpA.

Una proposta che, a detta di tutti, aveva ottenuto un consenso unanime. Sì, perché chi non sogna di vedere sciatori e turisti trasportati in massa in elicottero, in perfetto stile James Bond?

Eppure, sorpresa delle sorprese, oggi scopriamo che c'è una soluzione "migliore" e "praticabile" per raggiungere Cogne via terra. Una notizia che ci riempie di una gioia sincera e non minimamente ironica. Infatti, sembra che accelereranno il ripristino dell'unica via di accesso viaria attuale con “nuove formule di accessibilità”.

Naturalmente, ora ci aspettiamo che la giunta regionale chiarisca immediatamente quali siano i tempi e i modi dettagliati di questa miracolosa soluzione. Gli operatori economici di Cogne devono poter ripianificare la loro programmazione e dare certezze ai loro clienti, magari evitando di promettere voli panoramici in elicottero che, sebbene affascinanti, non fanno proprio parte del pacchetto turistico standard.

In conclusione, non vediamo l’ora di conoscere i dettagli di questa innovativa soluzione terrestre che, si spera, non prevederà ponti levatoi o funivie interstellari. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul prossimo entusiasmante episodio della saga “Come raggiungere Cogne senza prendere il volo”.

pgm