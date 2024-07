Il Tenente Pasquale Basso è il nuovo comandante della Sezione Operativa del Gruppo GdF di Aosta

Originario di Salerno e appena venticinquenne, Basso prende il posto del Tenente Noemi Bernardi, la quale è stata trasferita a Roma per un incarico altrettanto prestigioso.

Il Tenente Basso rappresenta una nuova generazione di finanzieri, formati con rigore e determinazione. Ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo dal 2019, dove si è laureato in giurisprudenza. Questo percorso accademico, unito alla formazione militare, lo ha preparato a affrontare le sfide complesse della tutela economico-finanziaria.

Il Comandante Territoriale, Colonnello Massimiliano Re, ha espresso i suoi migliori auguri al giovane ufficiale, sottolineando l'importanza del suo ruolo nella protezione della sicurezza economica e finanziaria della regione. Il Colonnello Re ha dichiarato: "Al Tenente Basso vanno i nostri migliori auspici per un lavoro proficuo, essenziale per la comunità valdostana."

La Guardia di Finanza, nota anche come Fiamme Gialle, svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza economica e finanziaria dell'Italia. In una regione autonoma come la Valle d'Aosta, questo compito assume un'importanza ancora maggiore. La GDF non si limita a contrastare l'evasione fiscale e le frodi finanziarie, ma interviene anche nella lotta contro il contrabbando, il traffico di droga e altri reati economici.

Il Tenente Basso arriva in Valle d'Aosta in un periodo in cui la regione affronta diverse sfide economiche. La crisi economica globale, la necessità di attrarre investimenti e il contrasto alla criminalità finanziaria richiedono una guida forte e decisa. La formazione giuridica di Basso e la sua dedizione alla causa lo rendono una figura ideale per questo incarico.

Basso avrà l'opportunità di lavorare a stretto contatto con le istituzioni locali, le imprese e la comunità per garantire che la Valle d'Aosta rimanga un luogo sicuro e prospero. La sua nomina rappresenta non solo un passo avanti nella sua carriera, ma anche un segnale di continuità e innovazione per la Guardia di Finanza di Aosta.

Con l'arrivo del Tenente Pasquale Basso, la comunità valdostana può guardare al futuro con rinnovata fiducia. Il suo impegno e la sua professionalità saranno fondamentali per affrontare le sfide che verranno e per continuare a garantire la sicurezza e la prosperità della regione.

La Guardia di Finanza, con il supporto del nuovo comandante, continuerà a essere un baluardo contro le minacce economiche e finanziarie, proteggendo i cittadini e promuovendo una cultura della legalità e della trasparenza.

Benvenuto, Tenente Basso, e buon lavoro nella tua nuova missione al servizio della Valle d'Aosta!