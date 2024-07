Emergenza maltempo: il Presidente Bertin esprime vicinanza e solidarietà

«Purtroppo, ci troviamo nuovamente a confrontarci con l'emergenza maltempo - dice il Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin -. Un fenomeno preoccupante che in questi giorni sta colpendo anche la nostra regione in maniera rilevante, dai territori in testata di valle alla Bassa. Eventi meteorologici di questa portata sono sempre più frequenti e gravi ma, ancora una volta, la comunità valdostana sta dimostrando tutto il suo valore, organizzandosi e sostenendosi a vicenda: nonostante i danni, la solidarietà sta facendo la differenza. La mia vicinanza e quella del Consiglio Valle vanno a tutte le popolazioni colpite dagli eventi.»