IN VALLE D’AOSTA DA LUNEDI 1° LUGLIO SARANNO IN PAGAMENTO ALLE POSTE LE PENSIONI DEL MESE

Poste Italiane ha comunicato che, a partire da lunedì 1 giugno, le pensioni del mese saranno in pagamento in tutti i 71 Uffici Postali della Valle d’Aosta. Questa decisione garantirà che tutti i pensionati della regione possano ricevere i loro fondi senza ritardi.

Inoltre, a partire dal 1 luglio, anche le pensioni di luglio saranno disponibili per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l'accredito. Questi possessori di Carta di Debito associate ai conti/libretti o di Postepay Evolution potranno prelevare contanti dai 45 ATM Postamat presenti in tutta la regione, evitando così di doversi recare allo sportello.

Un'importante novità per i possessori di Carta di Debito associate ai conti/libretti è l'opportunità di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa. Questa polizza consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno per furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, sia dagli sportelli postali che dagli ATM Postamat. Si tratta di un'ulteriore misura di sicurezza pensata per proteggere i pensionati e garantire loro una maggiore tranquillità.

Per ridurre al minimo gli assembramenti e i tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane. Si suggerisce inoltre di preferire i giorni successivi ai primi del mese, per una maggiore comodità e sicurezza.

Queste misure dimostrano l'impegno di Poste Italiane nel garantire un servizio efficiente e sicuro ai cittadini della Valle d’Aosta, adattandosi alle esigenze di tutti i pensionati e offrendo soluzioni pratiche per migliorare l'esperienza di prelievo delle pensioni.