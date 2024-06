Emergenza meteo in Valle d'Aosta; I Vigili del Fuoco in prima linea

l Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco informa che a causa di alcune colate, generate dalle forti piogge, risultano chiuse la strada regionale di Cogne, a valle dell'abitato di Epinel, e le strade comunali di Lillaz e Valnontey.

In poche ore, la bassa valle, in particolare le zone comprese tra Champoluc e Verres, è stata interessata da un numero significativo di interventi.

Le condizioni meteo avverse hanno portato alla gestione di circa 25 chiamate di emergenza in meno di due ore, una media impressionante di una chiamata ogni cinque minuti. Gli operatori della sala operativa dei Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per coordinare le operazioni di soccorso, affrontando una pressione notevole.

Gli interventi si sono concentrati prevalentemente in bassa valle, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti, smottamenti e altri danni. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per liberare strade bloccate, mettere in sicurezza aree a rischio e prestare soccorso a persone in difficoltà. L'impegno e la prontezza dei nostri vigili hanno evitato situazioni potenzialmente disastrose, dimostrando ancora una volta l'importanza del loro ruolo nelle situazioni di emergenza.

A causa dell'elevato numero di chiamate e della necessità di gestire efficacemente le risorse sul territorio, è stata attivata una terza postazione di risposta presso la sala operativa dei Vigili del Fuoco in corso Ivrea. Questa misura ha permesso di ottimizzare la risposta alle emergenze, garantendo un supporto tempestivo e coordinato alle squadre operative sul campo.

Un aspetto fondamentale di questa giornata di interventi è stato il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco volontari. Il loro contributo si è rivelato essenziale per far fronte alle numerose emergenze, lavorando fianco a fianco con i professionisti e dimostrando un encomiabile spirito di servizio alla comunità.

Le condizioni meteo avverse di oggi hanno messo a dura prova la nostra regione, ma grazie all'incessante lavoro dei Vigili del Fuoco, sia professionisti che volontari, è stato possibile gestire efficacemente la situazione. La loro dedizione e il loro coraggio sono stati determinanti per garantire la sicurezza della popolazione e limitare i danni.

Infografica Centro Multifunzionale REgione Autonoma Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta può contare su un sistema di emergenza ben organizzato e su uomini e donne pronti a intervenire in ogni situazione. La giornata odierna ne è stata una chiara dimostrazione, rafforzando ulteriormente il legame tra i Vigili del Fuoco e la comunità che servono con tanto impegno e passione.