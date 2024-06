Allerta gialla nella nostra regione

Il Centro Funzionale Regionale della Valle d’Aosta ha diramato un bollettino di allerta meteo idrogeologica ‘gialla’ per la giornata di sabato 29 giugno. L'allerta riguarda tutto il territorio regionale e prevede possibili frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari. La causa di queste criticità è un minimo depressionario in avvicinamento che sta portando instabilità atmosferica. Già da oggi pomeriggio/sera non si escludono isolati temporali, ma è da domani che si prevede un peggioramento significativo con rovesci o temporali diffusi, anche di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e possibili grandinate.

Le temperature sono previste in calo: lo zero termico, oggi a 4.600 metri, scenderà a 4.500 metri domani mattina e a 3.500 metri nel pomeriggio. Il Bollettino di criticità n.180 della Protezione civile regionale, pubblicato oggi, segnala Criticità Gialla sulla nostra zona D per la giornata del 29 giugno 2024, con avviso per temporali forti e diffusi e allerta su versanti e torrenti per frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari.

A livello regionale, la situazione meteorologica vede un minimo depressionario che porterà instabilità e, dalle ore centrali di domani, rovesci o temporali, localmente forti, con raffiche di vento e possibilità di grandinate. Dal punto di vista idrogeologico e idraulico, le precipitazioni a carattere temporalesco possono causare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio, cadute di massi e frane superficiali. Questi fenomeni possono causare interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati a infrastrutture, edifici e attività antropiche.

Per garantire la sicurezza, è importante muoversi informati e seguire le norme di comportamento. Si raccomanda di scaricare l'app gratuita JARVIS PUBLIC, che fornisce aggiornamenti in tempo reale su viabilità, interventi sul territorio ed eventi di protezione civile. Inoltre, è fondamentale rispettare i divieti di sosta e fermata, parcheggiare solo dove consentito e seguire attentamente la segnaletica stradale e le informazioni trasmesse tramite l'app JARVIS PUBLIC. In caso di emergenze, è possibile contattare la Polizia Locale al numero +39 0165 831334 o il numero di emergenza 112.