"Presentato il rapporto 2023 della Difensora civica valdostana: efficienza e inclusione al centro

La Difensora civica della Valle d'Aosta, Adele Squillaci, ha presentato ieri, 27 giugno 2024, il rapporto annuale sull'attività svolta nel 2023 dall'Ufficio di difesa civica. Durante l'incontro con la Prima Commissione consiliare e successivamente con gli organi di stampa, Adele Squillaci ha illustrato le diverse funzioni svolte dall'ufficio, che include anche il ruolo di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza e Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Adele Squillaci ha sottolineato come, nel corso del 2023, sia stato necessario rivedere alcune prassi dell'ufficio, principalmente a causa della carenza di personale. Questo ha portato a un aumento dell'efficienza nella gestione dei colloqui con i cittadini e nella classificazione dei casi. Inoltre, è stato migliorato il software utilizzato per la raccolta e l'elaborazione dei dati.

"Si è reso necessario un ripensamento di alcune prassi, soprattutto in relazione alla carenza di personale," ha dichiarato Squillaci, aggiungendo che "un miglioramento del software in uso ha reso più efficiente l'elaborazione dei dati."

L'attività dell'Ufficio di difesa civica ha visto nel 2023 il trattamento di 823 casi, con un tasso di risoluzione del 98,8%, superiore al 96,3% dell'anno precedente. Questo risultato positivo è stato ottenuto grazie a un'organizzazione più efficiente e a una maggiore collaborazione con altri enti, che hanno fornito risposte più chiare e dettagliate alle richieste dei cittadini. "La Regione e i Comuni sono gli enti con il maggior numero di casi," ha precisato Squillaci, evidenziando come la percentuale di risoluzione dei casi sia aumentata significativamente.Per quanto riguarda la funzione di Garante dei detenuti, l'ufficio ha gestito 164 casi, con un tasso di risoluzione del 98,2%.

La popolazione carceraria della Valle d'Aosta è aumentata del 29%, ma non si registrano problemi di sovraffollamento. Tuttavia, la carenza di personale amministrativo e le difficili condizioni di lavoro degli agenti penitenziari rimangono preoccupazioni significative. Squillaci ha lodato l'arrivo di una nuova Direttrice dell'Istituto, un cambiamento positivo atteso da tempo.

"Nonostante l'aumento della popolazione carceraria, non si può parlare di sovraffollamento. Tuttavia, la carenza di personale resta una priorità," ha affermato.Nel ruolo di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'ufficio ha trattato 85 casi, con una prevalenza di quelli relativi ai Comuni.

La Garante ha sottolineato l'importanza della formazione e della prevenzione, evidenziando come l'attività formativa e i convegni organizzati abbiano affrontato tematiche cruciali come i rischi online per i minori. La diminuzione dei minori residenti in Valle d'Aosta continua a essere un dato preoccupante.

"L'attività formativa e i convegni sono stati fondamentali per affrontare i nuovi rischi per i minori," ha commentato Squillaci. Infine, nel suo ruolo di Garante delle persone con disabilità, l'ufficio ha trattato 66 casi, con un tasso di risoluzione del 97%. La Garante ha sottolineato l'importanza di rispettare la dignità e i diritti delle persone con disabilità, promuovendo la loro piena inclusione nella società.

"Ogni intervento deve essere focalizzato sul rispetto della dignità e dei diritti di libertà delle persone con disabilità," ha affermato.

In sintesi, il rapporto presentato da Adele Squillaci dimostra un'attività intensa e articolata dell'Ufficio di difesa civica, con un forte impegno nel miglioramento continuo delle prassi e nella collaborazione con gli enti locali per garantire risposte efficaci e tempestive alle esigenze dei cittadini.