Nus Festival: concerti, master class, corsi di perfezionamento per strumentisti e direttori di orchestra di fiati

Da lunedì 1° a sabato 6 luglio, va in scena l'edizione 2024 del Nus Festival. Per una settimana, il territorio di Nus celebra la musica ospitando master classes e corsi di perfezionamento per strumentisti e per direttori di orchestra di fiati, cui si aggiungono sei concerti aperti al pubblico.

Sono un'ottantina gli iscritti a questa nuova edizione della rassegna organizzata dalla Banda musicale "La Lyretta", col sostegno del Consiglio Valle e del Comune di Nus, e la collaborazione della Fédération des harmonies valdôtaines, sotto la direzione artistica del Maestro Livio Barsotti.

Quest'anno le master classes hanno come "special guest" la svizzera Sarah Rumer, prima flautista solista dell'Orchestre de la Suisse Romande e fra le più titolate flautiste europee, Andrea Tofanelli, trombettista jazz e docente di ruolo di tromba e laboratorio d'improvvisazione al Conservatorio di musica Vecchi Tonelli di Modena, Miguel Gustavo Etchegoncelay, professore di Direzione d'orchestra al Conservatoire de musique de Strasbourg.

I corsi per strumentisti e pianisti con lezioni individuali e collettive e il corso di tecniche di direzione d'orchestra di fiati e studio del repertorio sono tenuti da docenti che occupano il posto di prime parti nelle più importanti orchestre del panorama europeo o che tengono lezioni in prestigiosi Conservatori: Andrea Loss, direttore d'orchestra; Massimiliamo Salmi, Orchestra del Maggio musicale fiorentino; Maria Siracusa e Natalino Ricciardo, Orchestra del Teatro Regio di Torino; Valentino Zucchiatti, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano; Davide Bandieri, Orchestre de Chambre di Lausanne; Paolo De Gaspari, Trinity Laban Conservatoire of London, Nicola Peretto, Conservatoire de musique d'Antibes; Ivano Buat e Floriano Rosini, Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino; Simone Maffioletti, Luzerner Sinfonieorchester; Devid Ceste, Orchestra sinfonica della Rai di Torino; Enrique Dos Santos Costa, Università delle Arti di Zurigo; Davide Tonetti, Orchestra dell'Accademia Santa Cecilia di Roma; Alberto Brondello, Davide Sanson, Alessandro Mercando e Antonietta Assini, Conservatoire de la Vallée d'Aoste; la giovane Erica Pompignan per l'accompagnamento al pianoforte. Anche quest'anno ritorna lo Junior Nus Festival, il corso per flauto, tromba e percussioni, con Valentina Barsotti, Andrea Barsotti e Emanuel Laurenzio.

Il festival si apre anche alla comunità di Nus con sei concerti che si tengono alle ore 21 di ogni giorno, a partire da lunedì 1° luglio con l'esibizione di Sarah Rumer al flauto all'Auditorium comunale. Si prosegue il 2 e il 3 luglio, sempre all'Auditorium di Nus, con il concerto di Andrea Tofanelli alla tromba e di Natalino Ricciardo al corno. "Il palcoscenico" all'area Reboulaz in centro paese, al bivio per la strada regionale per Saint-Barthélemy, ospita i concerti dal 4 al 6 luglio: giovedì sera sul palco salgono il quintetto di ottoni "Baltean Brass" e i docenti dei corsi; venerdì si tiene il saggio delle classi di strumento, mentre sabato c'è il grande finale con il concerto dell'Orchestra di fiati del Nus Festival.