Convenzione BCCV e CSV a Sostegno del volontariato valdostano

L'accordo, approvato durante l'ultima assemblea del CSV, offre condizioni vantaggiose per gli enti del terzo settore soci del CSV. In particolare, essi potranno beneficiare di agevolazioni per l’apertura di conti correnti o, in caso di bassa operatività, di carte prepagate per persone giuridiche.

Oltre a queste condizioni bancarie vantaggiose, la BCC Valdostana ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni una volta all’anno la propria sala convegni di via Garibaldi 3. Questo gesto rappresenta un ulteriore passo verso l'inclusione e il supporto al volontariato e alle associazioni di promozione sociale della regione.

Davide Adolfo Ferré, Presidente della BCC Valdostana, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando che "Con questo accordo la BCCV rafforza la propria rete e vicinanza al tessuto sociale locale, testimoniando ancora una volta attenzione al territorio e alle sue diverse componenti. L’atto firmato con il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta è la prima tappa di un percorso di collaborazione che vedrà ulteriori sviluppi a beneficio delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Per la nostra Istituzione bancaria si tratta di tasselli fondamentali che portano avanti attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in Valle d’Aosta. Con il CSV condividiamo valori e finalità che appartengono anche al mondo delle BCC e siamo felici di questa nuova iniziativa che ci vede lavorare insieme per la crescita di una cultura della partecipazione e della solidarietà in Valle d’Aosta".

Anche Claudio Latino, Presidente del CSV Valle d’Aosta, ha espresso grande soddisfazione per la stipula di questa convenzione. "La stipula di questa convenzione è per noi un altro importante tassello verso la realizzazione di una autentica Comunità solidale formata da Istituzioni, enti privati e cittadini, in cui il Volontariato è sempre più elemento fondante. Si tratta di un grande aiuto che BCC Valdostana dà al mondo del volontariato, agevolandolo in quegli aspetti ormai fondamentali che riguardano la parte economica, ma anche offrendo uno spazio importante come la sala convegni".

Questa collaborazione tra il CSV e la BCCV rappresenta un esempio significativo di come le istituzioni possano lavorare insieme per il bene comune, creando opportunità e risorse per il terzo settore. In un periodo in cui il volontariato gioca un ruolo sempre più cruciale nella società, iniziative come queste dimostrano l'importanza della cooperazione tra enti diversi per sostenere e promuovere attività che hanno un impatto positivo sul territorio e sulla comunità.