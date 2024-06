L'ispettore provinciale a Luserna San Giovanni

A coinvolgerci e divertirci il Teatro Partecipato di Altavalle, una compagnia trentina proveniente dalla Val di Cembra, guidata dal regista Tommaso Pasquini, gradita ospite del Gruppo Teatro Angrogna.

In un anno indeterminato si sussurra nei palazzi del potere che un misterioso ispettore provinciale stia per giungere sotto mentite spoglie in una minuscola vallata per valutarne lo spirito ambientale e la condotta ecologica. I sindaci che amministrano le comunità della riva destra e della riva sinistra si danno un gran da fare per individuare l'individuo in questione onde prevenirne le mosse.

È fondamentale, per loro, che la zona interessata possa classificarsi come virtuosa.

Sono in gioco privilegi, equilibri, delicati intrighi, segreti e ambizioni. Forse negli armadi non si celano degli scheletri, ma sicuramente qualche osso c'è. Credono di averlo identificato...Ma ohimè si tratta invece di un ladro matricolato, accompagnato da sua nonna, indomita capostipite di una impenitente dinastia di simpatici furfanti. I due sono ben decisi a sfruttare l'equivoco.

Ilarità e leggerezza non tolgono nulla al profondo significato dello spettacolo, che si conclude con l'inevitabile colpo di scena. Abbiamo trascorso ore divertenti e ci auguriamo di rivedere presto questi amici.