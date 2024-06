Stefano Celi nominato nel comitato esecutivo di MTV Movimento Turismo del Vino Italia

Stefano Celi, referente di Movimento Turismo del Vino (MTV) Valle d’Aosta, è stato nominato ieri, lunedì 17 giugno, nel comitato esecutivo di MTV Italia.

L'assemblea che ha sancito la nomina di Celi si è tenuta a Roma, presso la sede legale di MTV nell'Unione Italiana Vini. L'incontro ha visto la partecipazione di importanti figure del settore, e ha portato all'elezione della nuova presidente Violante Gardini Cinelli Colombini. Violante, già presidente di MTV Toscana, succede a Nicola D’Auria, il quale rimane comunque nel Consiglio di Amministrazione. Accanto a Celi, nel comitato esecutivo figurano Valentina Togn (Trentino Alto Adige), Mariapaola Sorrentino (Campania), Valeria Pilloni (Sardegna) e Giovanni Dubini (Umbria).

Stefano Celi ha espresso grande soddisfazione per la nomina: “Sono molto contento di far parte di questo gruppo di lavoro. La neo presidente ha già posto un primo obiettivo che condivido pienamente: fare delle cantine di MTV il top dell’enoturismo italiano, lavorando su un nuovo sito e un servizio dedicato agli enoturisti.”

La presenza di Celi nel comitato esecutivo di MTV Italia rappresenta un’opportunità straordinaria per la Valle d’Aosta. La regione, nota per i suoi paesaggi mozzafiato e la sua ricca storia, può ora contare su un promotore di spicco all'interno di un'associazione che da oltre trent'anni si dedica a promuovere l'ospitalità in cantina e a migliorare l’esperienza degli enoturisti.

Celi è convinto che l’esperienza della nuova presidente, unita alla tradizione famigliare che ha visto sua madre Donatella Cinelli Colombini fondare il Movimento, porterà nuova linfa a tutta l’associazione. “Sono convinto”, continua Celi, “che l’esperienza della neo presidente nella regione Toscana e la sua tradizione famigliare possano portare nuova linfa a tutta l’associazione e in tutta Italia, anche in Valle d’Aosta che non ha ancora esplorato al massimo le potenzialità del supporto di MTV nazionale e delle iniziative organizzate.”

Promuovere l'Enoturismo in Valle d'Aosta

La Valle d’Aosta, con le sue vigne incastonate tra le montagne e i suoi vini unici, ha tutte le carte in regola per diventare una meta di punta per l’enoturismo. Grazie alla guida di Stefano Celi e al supporto di MTV Italia, la regione potrà sviluppare ulteriormente il settore, valorizzando le eccellenze locali e attirando un numero sempre maggiore di appassionati.

In sintesi, la nomina di Stefano Celi nel comitato esecutivo di MTV Italia rappresenta un evento significativo per l’intera regione. Con la sua dedizione e il suo impegno, Celi è pronto a portare la viticoltura valdostana sotto i riflettori nazionali, contribuendo a creare nuove opportunità e a promuovere il territorio come mai prima d'ora.