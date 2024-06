“Partecipanti InForma”, un sostegno alle attività di formazione degli Enti del Terzo Settore

“Partecipanti InForma” è il nome del bando con cui CSV VDA ODV e Fondazione comunitaria intendono dare un sostegno concreto alle attività di formazione degli Enti del Terzo Settore. L’obiettivo è quello di promuovere la “formazione partecipata”, coinvolgendo APS e ODV che possono proporre le loro iniziative formative in varie forme (lezioni, conferenze, attività online, ecc.) destinate a volontari, ma anche a operatori, partendo dai fabbisogni reali degli enti.

Il primo passo di “Partecipanti InForma” è infatti quello di raccogliere i fabbisogni formativi, per poi sviluppare, a partire da quelli, le proposte formative. Il CSV, raccolte le proposte, organizza degli incontri con le APS e ODV dedicati alla condivisione delle idee, all’affinamento dei fabbisogni, delle proposte, alla valorizzazione di sinergie e complementarità. Il CSV avrà un ruolo proattivo nella co-progettazione quale promotore del percorso di collaborazione tra le associazioni attive e presenti sul territorio e attivatore di partenariati che si creano per dare vita a un’offerta formativa articolata e coerente ed il più possibile trasversale.

L’iniziativa Partecipanti InForma beneficia di un finanziamento complessivo di 25.000 euro. Ogni proposta portata avanti da APS e ODV dovrà avere un costo minimo di 1.000,00 euro. Le schede di partecipazione, disponibili insieme al bando completo sui siti internet di CSV VDA e Fondazione comunitaria, vanno inviate entro martedì 25 giugno 2024 all’indirizzo info@csv.vda.it.

Lunedì 17 giugno alle ore 17, presso la sede del CSV in Via Xavier de Maistre 19, si terrà un incontro con approfondimenti, domande e risposte sull’avviso e le sue opportunità.

“Partecipanti InForma” è un’iniziativa che si inserisce in una più ampia progettualità presentata da Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta in partenariato con il Coordinamento Solidarietà̀ Valle d’Aosta ODV, nell’ambito di una co-progettazione con il Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, per l’attuazione di iniziative di interesse generale a valere su fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anno 2022, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.